Dodgers 5, Rockies 3

By The Associated Press

Los Angeles Colorado ab r h bi ab r h bi C.Tylor cf 5 0 2 2 Blckmon cf 3 0 2 1 C.Sager ss 4 0 0 0 Valaika 3b 2 0 1 0 Clbrson ss 0 0 0 0 LMahieu 2b 3 0 1 0 J.Trner 3b 2 0 0 0 Tapia pr-cf 2 0 0 0 Grandal ph 1 0 0 0 Arenado 3b 3 0 2 0 P.Baez p 0 0 0 0 Amrista pr-2b 1 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Story ss 4 0 0 0 Bllnger 1b 4 0 1 0 Mar.Ryn 1b 3 0 0 0 A.Brnes c 4 0 0 0 Tuchman lf 1 0 0 0 Grndrsn lf 3 1 1 0 C.Gnzal rf 3 1 2 1 K.Hrnan ph-lf 1 0 0 0 McMahon pr-1b 1 0 0 0 Puig rf 2 4 2 2 Desmond lf-1b 3 1 1 0 Utley 2b 3 0 2 1 Chtwood p 0 0 0 0 Lcastro pr 0 0 0 0 McGee p 0 0 0 0 K.Frmer 3b 0 0 0 0 Ottvino p 0 0 0 0 Kershaw p 0 0 0 0 Hanigan ph 1 0 0 0 Ethier ph 1 0 0 0 Dunn p 0 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 Holland p 0 0 0 0 Morrow p 0 0 0 0 Lucroy c 2 1 1 1 Pderson ph 1 0 0 0 Wolters c 1 0 1 0 B.Stwrt p 0 0 0 0 Marquez p 1 0 0 0 Cngrani p 0 0 0 0 Parra ph-rf 2 0 0 0 Frsythe 3b-2b 1 0 0 0 Totals 32 5 8 5 Totals 36 3 11 3

Los Angeles 001 020 101—5 Colorado 030 000 000—3

E_J.Turner (8), Utley (6). DP_Los Angeles 2, Colorado 2. LOB_Los Angeles 5, Colorado 8. 2B_Utley (20), Lucroy (21). HR_Puig (28), C.Gonzalez (14). SB_Locastro (1), Desmond (15). CS_Blackmon (10). S_Kershaw (6), Marquez (8).

IP H R ER BB SO Los Angeles Kershaw 4 7 3 3 0 2 Watson 1 1 0 0 0 2 Morrow W,6-0 1 1 0 0 1 0 Stewart 0 1 0 0 0 0 Cingrani H,9 1 0 0 0 0 2 Baez H,23 2-3 0 0 0 0 2 Jansen S,41-42 1 1-3 1 0 0 0 2 Colorado Marquez 6 6 3 3 1 2 Chatwood L,8-15 2-3 0 1 1 0 0 McGee 1-3 0 0 0 0 0 Ottavino 1 0 0 0 0 3 Dunn 1-3 0 0 0 0 0 Holland 2-3 2 1 1 0 1

B.Stewart pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Marquez (Turner), by Chatwood (Puig), by Chatwood (Utley). WP_Marquez, Jansen.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Jeff Nelson; Second, Cory Blaser; Third, Ryan Blakney.

T_2:59. A_48,103 (50,398).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.