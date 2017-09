Diamondbacks 9, Rockies 5

By The Associated Press

Arizona Colorado ab r h bi ab r h bi D.Prlta lf 4 1 0 0 Blckmon cf 4 0 2 0 Innetta c 4 0 1 0 LMahieu 2b 5 0 1 0 Pollock cf 4 2 2 1 Arenado 3b 3 1 1 0 Gldschm 1b 3 1 0 0 Mar.Ryn 1b 3 1 0 0 J.Mrtin rf 3 2 1 1 Desmond lf 3 2 1 0 Drury 2b 5 1 1 0 C.Gnzal rf 4 1 2 2 Rodney p 0 0 0 0 Lucroy c 5 0 0 0 Lamb 3b 3 1 1 1 Story ss 4 0 1 3 Rosales ss 2 0 1 0 Freland p 1 0 0 0 Fuentes ph 1 0 1 1 Tuchman ph 0 0 0 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0 Estevez p 0 0 0 0 D L Rsa p 0 0 0 0 Rosscup p 0 0 0 0 Hoover p 0 0 0 0 McMahon ph 0 0 0 0 Dscalso ph 1 1 1 3 Ottvino p 0 0 0 0 Bracho p 0 0 0 0 Dunn p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Valaika ph 1 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Negron 2b 0 0 0 0 T.Wlker p 2 0 1 1 K.Marte ph-ss 2 0 0 0 Totals 34 9 10 8 Totals 33 5 8 5

Arizona 111 001 500—9 Colorado 000 002 300—5

E_Mar.Reynolds (6), Lucroy (3), Ottavino (2), Iannetta (6). DP_Arizona 1, Colorado 2. LOB_Arizona 6, Colorado 12. 2B_J.Martinez (19), Rosales (15), LeMahieu (24), C.Gonzalez 2 (24), Story (23). 3B_Pollock (6). HR_Descalso (9). SB_Pollock (18), Lamb (5). SF_J.Martinez (4), Story (1).

IP H R ER BB SO Arizona Walker W,8-7 5 3 0 0 3 10 Hernandez 2-3 2 2 2 0 0 De La Rosa 0 0 0 0 1 0 Hoover H,9 1-3 0 0 0 0 0 Bracho 0 1 3 3 2 0 Chafin 1 2 0 0 0 1 Bradley 1 0 0 0 1 0 Rodney 1 0 0 0 1 1 Colorado Freeland L,11-9 4 5 3 3 3 4 Estevez 1 2-3 3 1 1 1 1 Rosscup 1-3 0 0 0 0 1 Ottavino 2-3 0 3 3 3 1 Dunn 1-3 2 2 2 0 0 Oberg 2 0 0 0 0 2

De La Rosa pitched to 2 batters in the 6th

Bracho pitched to 3 batters in the 7th

Chafin pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by De La Rosa (Blackmon). WP_Freeland.

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Paul Emmel; Second, Scott Barry; Third, Quinn Wolcott.

T_3:48. A_29,628 (50,398).

