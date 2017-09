Cubs 5, Reds 4

By The Associated Press

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi Ervin cf 4 1 1 1 Jay cf 2 0 1 1 Cozart ss 3 0 0 0 R.Rvera c 1 0 0 0 Votto 1b 4 0 2 1 Zobrist rf 4 0 0 0 Suarez 3b 4 0 1 0 L Stlla 2b 4 1 2 0 Winker lf 3 1 1 0 Cntrras c 3 0 1 0 Peraza 2b 4 1 1 0 T.Davis 3b 1 1 1 0 Schbler rf 4 0 1 1 Schwrbr lf 4 0 1 0 Brnhart c 3 1 1 1 I.Happ 3b-cf 4 2 2 3 Stphnsn p 2 0 0 0 Avila 1b 1 1 0 0 Gennett ph 1 0 0 0 M.Frman ss 4 0 0 0 Shcklfr p 0 0 0 0 Qintana p 0 0 0 1 Garrett p 0 0 0 0 Pena p 1 0 0 0 Lrenzen p 0 0 0 0 Rondon p 1 0 1 0 Duvall ph 1 0 0 0 Densing p 0 0 0 0 Grimm p 0 0 0 0 Totals 33 4 8 4 Totals 30 5 9 5

Cincinnati 000 040 000—4 Chicago 020 000 03x—5

E_Votto (4), Suarez (7). DP_Cincinnati 2, Chicago 2. LOB_Cincinnati 5, Chicago 6. 2B_Votto (32), Winker (7). HR_I.Happ (24). SB_Peraza (23). SF_Jay (2). S_Quintana (6).

IP H R ER BB SO Cincinnati Stephenson 5 4 2 1 2 0 Shackelford H,2 1 1 0 0 0 3 Garrett H,1 1 1-3 2 1 1 0 1 Lorenzen L,8-4 BS,5 2-3 2 2 2 1 1 Chicago Quintana 4 2-3 6 4 4 0 5 Pena 1 1-3 1 0 0 3 2 Rondon 1 0 0 0 0 1 Duensing W,1-1 1 1 0 0 0 0 Grimm S,1-3 1 0 0 0 0 0

WP_Lorenzen.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Mike Winters; Second, Marty Foster; Third, John Tumpane.

T_2:56. A_36,258 (41,072).

