Cubs 5, Cardinals 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Jay cf 4 0 2 0 0 0 .295 Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Rondon p 0 0 0 0 0 0 .000 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Bryant 3b 3 0 0 0 1 0 .295 Rizzo 1b 3 1 1 0 0 1 .274 Zobrist lf 4 1 1 0 0 0 .238 Russell ss 4 1 1 3 0 1 .242 Baez 2b 4 1 1 0 0 2 .273 Heyward rf 4 1 1 1 0 0 .259 Rivera c 3 0 0 0 1 3 .248 Lackey p 2 0 0 0 0 2 .132 a-La Stella ph 1 0 1 1 0 0 .286 Martin cf 1 0 0 0 0 0 .177 Totals 33 5 8 5 2 9

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 2b 3 0 0 0 0 0 .243 c-Voit ph 1 0 1 0 0 0 .257 Cecil p 0 0 0 0 0 0 .000 Pham lf 2 0 0 0 2 0 .309 Fowler cf 4 0 0 0 0 2 .267 Gyorko 3b 3 1 0 0 1 1 .273 Martinez 1b 4 0 1 0 0 1 .308 DeJong ss 4 0 2 1 0 0 .282 Grichuk rf 4 0 1 0 0 0 .240 Kelly c 3 0 0 0 0 1 .161 Wacha p 2 0 0 0 0 1 .043 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — Duke p 0 0 0 0 0 0 — Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — b-Garcia ph-2b 1 0 0 0 0 0 .252 Totals 31 1 5 1 3 6

Chicago 000 000 500—5 8 0 St. Louis 010 000 000—1 5 0

a-doubled for Lackey in the 7th. b-out on fielder’s choice for Tuivailala in the 8th. c-singled for Carpenter in the 8th.

LOB_Chicago 4, St. Louis 6. 2B_Baez (24), Heyward (15), La Stella (8), DeJong (24). HR_Russell (12), off Wacha. RBIs_Russell 3 (43), Heyward (59), La Stella (21), DeJong (62).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Fowler 2, Grichuk, Kelly). RISP_Chicago 3 for 5; St. Louis 1 for 5.

Runners moved up_Grichuk. GIDP_Bryant, Rizzo, Grichuk.

DP_Chicago 1 (Bryant, Baez, Rizzo); St. Louis 2 (Gyorko, Carpenter, Martinez), (DeJong, Carpenter, Martinez).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lackey, W, 12-11 6 2 1 1 2 3 82 4.56 Strop 1 0 0 0 0 2 13 2.88 Rondon 2-3 1 0 0 0 1 12 4.31 Duensing 0 1 0 0 0 0 6 2.79 Edwards, H, 25 1-3 0 0 0 1 0 8 3.03 Davis 1 1 0 0 0 0 18 2.34 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wacha, L, 12-9 6 7 5 5 1 8 80 4.13 Bowman 1-3 1 0 0 1 0 5 3.90 Duke 2-3 0 0 0 0 0 4 4.24 Tuivailala 1 0 0 0 0 0 11 2.68 Cecil 1 0 0 0 0 1 13 3.99

Wacha pitched to 6 batters in the 7th.

Duensing pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Duensing 1-0, Edwards 2-0, Bowman 2-1, Duke 3-0. HBP_Wacha (Rizzo).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Mark Wegner; Second, Jim Reynolds; Third, Pat Hoberg.

T_2:41. A_42,070 (43,975).

