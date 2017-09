Cubs 5, Cardinals 1

By The Associated Press

Chicago St. Louis ab r h bi ab r h bi Jay cf 4 0 2 0 Crpnter 2b 3 0 0 0 Strop p 0 0 0 0 Voit ph 1 0 1 0 Rondon p 0 0 0 0 Cecil p 0 0 0 0 Densing p 0 0 0 0 Pham lf 2 0 0 0 Edwards p 0 0 0 0 Fowler cf 4 0 0 0 W.Davis p 0 0 0 0 Gyorko 3b 3 1 0 0 Bryant 3b 3 0 0 0 Mrtinez 1b 4 0 1 0 Rizzo 1b 3 1 1 0 DeJong ss 4 0 2 1 Zobrist lf 4 1 1 0 Grichuk rf 4 0 1 0 Russell ss 4 1 1 3 C.Kelly c 3 0 0 0 J.Baez 2b 4 1 1 0 Wacha p 2 0 0 0 Heyward rf 4 1 1 1 Bowman p 0 0 0 0 R.Rvera c 3 0 0 0 Duke p 0 0 0 0 Lackey p 2 0 0 0 Tvilala p 0 0 0 0 L Stlla ph 1 0 1 1 G.Grcia ph-2b 1 0 0 0 Martin cf 1 0 0 0 Totals 33 5 8 5 Totals 31 1 5 1

Chicago 000 000 500—5 St. Louis 010 000 000—1

DP_Chicago 1, St. Louis 2. LOB_Chicago 4, St. Louis 6. 2B_J.Baez (24), Heyward (15), La Stella (8), DeJong (24). HR_Russell (12).

IP H R ER BB SO Chicago Lackey W,12-11 6 2 1 1 2 3 Strop 1 0 0 0 0 2 Rondon 2-3 1 0 0 0 1 Duensing 0 1 0 0 0 0 Edwards H,25 1-3 0 0 0 1 0 Davis 1 1 0 0 0 0 St. Louis Wacha L,12-9 6 7 5 5 1 8 Bowman 1-3 1 0 0 1 0 Duke 2-3 0 0 0 0 0 Tuivailala 1 0 0 0 0 0 Cecil 1 0 0 0 0 1

Wacha pitched to 6 batters in the 7th

Duensing pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Wacha (Rizzo).

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Mark Wegner; Second, Jim Reynolds; Third, Pat Hoberg.

T_2:41. A_42,070 (43,975).

