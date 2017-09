Cubs 2, Rays 1

By The Associated Press

Chicago Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Jay cf 4 0 0 0 Krmaier cf 3 0 0 0 Martin lf 0 0 0 0 Sza Jr. rf 4 0 0 0 Zobrist lf 4 0 0 0 Lngoria 3b 3 0 0 0 Almora cf 0 0 0 0 Mrrison 1b 3 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 0 0 W.Ramos c 3 0 0 0 Cntrras c 4 0 1 0 Duda dh 3 0 0 0 Schwrbr dh 4 1 1 1 Hchvrra ss 3 0 0 0 I.Happ 2b 4 0 1 0 Dckrson lf 3 0 0 0 Heyward rf 2 0 1 0 B.Mller 2b 3 1 1 1 Russell ss 3 1 0 0 J.Baez 3b 3 0 2 1 Totals 32 2 6 2 Totals 28 1 1 1

Chicago 010 010 000—2 Tampa Bay 000 001 000—1

E_Russell (12). LOB_Chicago 4, Tampa Bay 1. 2B_Contreras (21), J.Baez (23). HR_Schwarber (28), B.Miller (8). SB_J.Baez (10). CS_Kiermaier (6).

IP H R ER BB SO Chicago Montgomery W,7-8 6 1 1 1 0 6 Strop H,20 1 0 0 0 0 1 Edwards H,23 1 0 0 0 0 1 Davis S,32-32 1 0 0 0 0 3 Tampa Bay Archer L,9-11 6 4 2 2 1 6 Alvarado 2-3 1 0 0 0 0 Kittredge 1 0 0 0 0 1 Jennings 2-3 0 0 0 0 0 Roe 2-3 1 0 0 0 2

HBP_by Montgomery (Kiermaier).

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Manny Gonzalez; Second, Fieldin Cubreth; Third, CB Bucknor.

T_2:45. A_25,046 (31,042).

