Cubs 10, Cardinals 2

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Jay cf 5 0 1 1 0 1 .293 Grimm p 0 0 0 0 0 0 .000 Bryant 3b 4 2 3 1 1 0 .297 Rizzo 1b 4 1 0 0 1 0 .276 Contreras c 4 0 1 0 0 1 .275 h-Caratini ph-c 0 0 0 0 1 0 .240 Zobrist lf 4 2 2 0 0 0 .238 Almora cf 1 0 0 0 0 0 .296 Russell ss 4 2 1 3 0 1 .243 i-Freeman ph-ss 0 0 0 0 1 0 .089 Heyward rf 4 1 1 1 1 1 .259 Baez 2b 4 1 2 3 0 1 .273 1-Happ pr-2b 0 1 0 0 0 0 .253 Lester p 3 0 0 0 0 2 .154 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Rondon p 0 0 0 0 0 0 .000 e-La Stella ph 1 0 1 1 0 0 .279 Martin lf 0 0 0 0 0 0 .179 Totals 38 10 12 10 5 7

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 0 0 0 0 1 .244 d-Diaz ph-2b 1 0 0 0 0 0 .264 Pham lf 3 0 0 0 1 0 .308 Fowler cf 3 0 2 0 0 0 .270 f-Sierra ph-cf 1 0 0 0 0 1 .333 DeJong ss 3 0 0 0 0 1 .278 g-Mejia ph-ss 1 0 0 0 0 0 .122 Molina c 3 0 0 0 0 0 .273 Kelly c 1 0 0 0 0 0 .180 Gyorko 3b 3 1 3 1 0 0 .272 j-Garcia ph 1 0 0 0 0 1 .256 Piscotty rf 2 0 0 0 2 1 .239 Wong 2b 3 0 0 0 0 1 .285 Alcantara p 0 0 0 0 0 0 — Duke p 0 0 0 0 0 0 — Lucas p 0 0 0 0 0 0 — k-Rosario ph 1 0 0 0 0 0 .000 Weaver p 0 0 0 0 0 0 .176 a-Bader ph 1 0 0 0 0 0 .253 Flaherty p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Grichuk ph 1 0 0 0 0 0 .237 Sherriff p 0 0 0 0 0 0 — Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — c-Voit ph-1b 1 1 1 1 0 0 .250 Totals 32 2 6 2 3 6

Chicago 413 000 020—10 12 0 St. Louis 010 000 100— 2 6 1

a-flied out for Weaver in the 3rd. b-flied out for Flaherty in the 4th. c-homered for Tuivailala in the 7th. d-flied out for Carpenter in the 7th. e-singled for Rondon in the 8th. f-struck out for Fowler in the 8th. g-grounded out for DeJong in the 8th. h-pinch hit for Contreras in the 9th. i-walked for Russell in the 9th. j-struck out for Gyorko in the 9th. k-grounded out for Lucas in the 9th.

1-ran for Baez in the 8th.

E_Alcantara (1). LOB_Chicago 6, St. Louis 6. 2B_Russell (21), Heyward (14). HR_Bryant (29), off Weaver; Baez (23), off Weaver; Gyorko (19), off Lester; Voit (4), off Duensing. RBIs_Jay (33), Bryant (73), Russell 3 (40), Heyward (55), Baez 3 (75), La Stella (19), Gyorko (66), Voit (18).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Rizzo 2, Baez); St. Louis 3 (DeJong, Grichuk 2). RISP_Chicago 6 for 9; St. Louis 0 for 3.

Runners moved up_Wong. GIDP_Rizzo, Almora, Rosario.

DP_Chicago 1 (Freeman, Happ, Rizzo); St. Louis 2 (Gyorko, DeJong, Carpenter), (Mejia, Diaz, Voit).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 12-8 6 5 1 1 2 4 103 4.46 Duensing 1-3 1 1 1 0 0 9 2.79 Rondon 2-3 0 0 0 0 0 9 4.37 Grimm 2 0 0 0 1 2 26 5.57 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, L, 7-2 3 7 8 8 2 3 65 3.23 Flaherty 1 0 0 0 0 0 16 6.06 Sherriff 2 1 0 0 0 2 22 3.65 Tuivailala 1 1 0 0 0 1 17 2.75 Alcantara 2-3 3 2 0 1 1 21 1.69 Duke 1-3 0 0 0 0 0 5 4.91 Lucas 1 0 0 0 2 0 19 5.06

Inherited runners-scored_Duke 3-0.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Pat Hoberg; Second, Ted Barrett; Third, Mark Wegner.

T_3:11. A_42,516 (43,975).

