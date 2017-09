Cardinals 8, Cubs 7

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist 2b 5 1 1 1 0 3 .238 Wilson p 0 0 0 0 0 0 — Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 Bryant 3b 4 0 1 0 0 3 .297 Rizzo 1b 4 0 0 0 1 0 .274 Contreras c 2 0 0 1 3 1 .273 Happ cf-lf-2b 4 2 1 0 0 2 .253 Schwarber lf 2 1 1 1 0 0 .208 b-Almora ph-cf 1 0 0 0 0 1 .295 Martin cf 0 1 0 0 1 0 .179 h-Russell ph 1 0 0 0 0 1 .242 Heyward rf 3 1 1 3 2 0 .259 Freeman ss 4 1 2 0 0 2 .122 i-Baez ph 1 0 0 0 0 1 .273 Arrieta p 1 0 0 0 0 0 .131 a-La Stella ph 0 0 0 1 0 0 .279 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .192 d-Caratini ph 1 0 0 0 0 1 .235 Pena p 0 0 0 0 0 0 .000 f-Jay ph-lf 1 0 0 0 0 0 .293 Totals 34 7 7 7 7 15

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 2 1 1 2 1 .245 Pham lf 3 1 2 2 0 1 .310 g-Piscotty ph-rf 1 0 0 0 0 0 .239 Fowler cf 4 1 1 0 0 1 .269 Gyorko 3b 4 2 2 1 1 1 .274 DeJong ss 4 1 2 1 0 0 .280 Grichuk rf 4 1 2 2 0 0 .239 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia 2b 2 0 0 0 0 1 .253 c-Martinez ph 0 0 0 0 1 0 .309 Mejia 2b 1 0 0 0 0 0 .119 Kelly c 3 0 0 0 1 1 .170 Martinez p 2 0 0 0 0 0 .177 Duke p 0 0 0 0 0 0 — e-Diaz ph 1 0 0 0 0 0 .263 Lyons p 0 0 0 0 0 0 .000 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 Bader rf-lf 0 0 0 0 1 0 .253 Totals 32 8 10 7 6 6

Chicago 011 100 040—7 7 1 St. Louis 320 010 20x—8 10 1

a-advanced on catcher interference for Arrieta in the 4th. b-struck out for Schwarber in the 5th. c-pinch hit for Garcia in the 5th. d-struck out for Montgomery in the 6th. e-flied out for Duke in the 6th. f-grounded out for Pena in the 8th. g-flied out for Pham in the 8th. h-struck out for Martin in the 9th. i-struck out for Freeman in the 9th.

E_Freeman (3), Kelly (1). LOB_Chicago 10, St. Louis 8. 2B_Bryant (38), Freeman (2), DeJong (23). 3B_Happ (3), Fowler (9), Grichuk (3). HR_Heyward (11), off Brebbia; Zobrist (12), off Brebbia; Carpenter (23), off Arrieta; Pham (23), off Arrieta; Gyorko (20), off Pena; Grichuk (21), off Pena. RBIs_Zobrist (50), Contreras (74), Schwarber (55), Heyward 3 (58), La Stella (20), Carpenter (69), Pham 2 (73), Gyorko (67), DeJong (61), Grichuk 2 (58). SB_Contreras (5).

Runners left in scoring position_Chicago 7 (Rizzo 3, Happ 2, Heyward, Baez); St. Louis 4 (Fowler, Gyorko 2, Garcia). RISP_Chicago 2 for 13; St. Louis 0 for 9.

Runners moved up_Schwarber, Happ, Kelly. GIDP_Kelly.

DP_Chicago 1 (Montgomery, Zobrist, Rizzo); St. Louis 1 ().

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 14-10 3 6 5 3 1 4 67 3.53 Montgomery 2 2 1 1 3 1 36 3.45 Pena 2 2 2 2 0 0 30 5.81 Wilson 0 0 0 0 2 0 7 3.54 Edwards 1 0 0 0 0 1 24 3.05 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez 4 1-3 4 3 2 4 6 92 3.64 Duke, W, 1-1 1 2-3 0 0 0 0 3 25 4.41 Lyons, H, 15 1 0 2 2 1 2 27 2.83 Brebbia 2-3 2 2 2 0 1 11 2.59 Nicasio, S, 5-9 1 1-3 1 0 0 2 3 31 2.69

Lyons pitched to 2 batters in the 8th.

Wilson pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Duke 1-0, Brebbia 2-2. HBP_Martinez (Bryant), Pena (Pham), Lyons (Happ), Edwards (Fowler). WP_Martinez.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Lance Barrett; Second, Mark Wegner; Third, Jim Reynolds.

T_3:46. A_41,944 (43,975).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.