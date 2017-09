Cardinals 3, Padres 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Fowler cf 3 0 0 0 1 1 .260 Bader lf 3 0 1 1 0 1 .310 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .282 Martinez 1b 3 1 1 0 1 1 .311 Piscotty rf 4 1 2 2 0 1 .244 Garcia 2b 3 0 1 0 1 1 .245 Kelly c 3 0 0 0 1 1 .162 Mejia 3b 4 0 0 0 0 2 .154 Flaherty p 2 0 0 0 0 1 .000 Sherriff p 0 0 0 0 0 0 — b-Valera ph 0 0 0 0 1 0 .000 1-Pham pr 0 1 0 0 0 0 .311 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 Lyons p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 3 5 3 5 10

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Asuaje 2b 3 0 1 0 1 0 .275 Myers 1b 3 0 0 0 1 1 .239 Pirela lf 3 0 0 0 1 1 .292 Solarte 3b 3 1 1 1 1 1 .255 Sanchez c 4 0 1 0 0 0 .233 Blash rf 3 0 1 0 1 1 .215 Aybar ss 4 0 0 0 0 2 .227 Szczur cf 3 0 0 0 1 1 .227 Lamet p 2 0 1 0 0 1 .097 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .500 a-Margot ph 1 0 0 0 0 1 .263 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Maton p 0 0 0 0 0 0 — c-Spangenberg ph 1 0 0 0 0 0 .271 Totals 30 1 5 1 6 9

St. Louis 000 000 210—3 5 0 San Diego 000 100 000—1 5 1

a-struck out for Stammen in the 7th. b-walked for Sherriff in the 8th. c-flied out for Maton in the 9th.

1-ran for Valera in the 8th.

E_Myers (8). LOB_St. Louis 5, San Diego 8. HR_Piscotty (9), off Lamet; Solarte (16), off Flaherty. RBIs_Bader (8), Piscotty 2 (37), Solarte (56). SB_Pham (19). CS_Garcia (1). SF_Bader.

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (Martinez); San Diego 1 (Spangenberg). RISP_St. Louis 0 for 5; San Diego 0 for 4.

Runners moved up_DeJong. GIDP_Mejia 2, Pirela, Sanchez.

DP_St. Louis 2 (Mejia, Martinez), (DeJong, Garcia, Martinez); San Diego 3 (Aybar, Asuaje, Myers), (Sanchez, Asuaje), (Solarte, Asuaje, Myers).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty 5 3 1 1 4 4 86 6.00 Sherriff, W, 1-1 2 0 0 0 2 2 27 1.29 Brebbia, H, 4 1 0 0 0 0 1 11 2.20 Lyons, S, 2-3 1 2 0 0 0 2 16 2.53 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet, L, 7-7 6 3 2 2 4 8 101 4.32 Stammen 1 0 0 0 0 2 10 3.21 Yates 1 0 1 0 1 0 17 4.17 Maton 1 2 0 0 0 0 19 4.08

Lamet pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Stammen 1-0.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Todd Tichenor; Second, Nick Mahrley; Third, Bill Miller.

T_2:58. A_21,411 (42,302).

