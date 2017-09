Cardinals 13, Reds 4

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker rf 4 0 1 0 0 0 .295 Cozart ss 4 1 1 1 0 0 .304 Votto 1b 4 0 2 0 0 0 .314 Wallach 1b 0 0 0 0 0 0 .000 Gennett 2b 2 0 0 0 0 0 .297 Peraza 2b 2 0 0 0 0 0 .258 Suarez 3b 3 0 0 0 1 1 .270 Schebler cf 4 1 2 0 0 0 .237 Duvall lf 4 1 2 1 0 1 .250 Turner c 3 0 0 0 0 1 .141 Stephenson p 1 0 0 0 0 1 .056 Chacin p 0 0 0 0 0 0 — a-Kivlehan ph 1 1 1 1 0 0 .209 Davis p 0 0 0 0 0 0 .200 c-Ervin ph 1 0 0 0 0 1 .324 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 McGuire p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 4 9 3 1 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 1 2 1 1 4 0 .239 1-Mejia pr-ss 1 1 0 0 0 0 .125 Pham lf 4 4 1 2 1 1 .305 Duke p 0 0 0 0 0 0 — f-Rosario ph 1 0 0 0 0 0 .000 Alcantara p 0 0 0 0 0 0 — DeJong ss 4 2 3 2 0 1 .292 e-Sierra ph-lf 2 0 0 0 0 1 .352 Martinez 1b 4 1 2 2 1 1 .311 Molina c 3 1 2 3 1 0 .282 Kelly c 0 0 0 1 1 0 .179 Wong 2b 5 0 2 1 0 1 .301 Bader cf 5 1 1 0 0 0 .288 Grichuk rf 4 0 1 1 0 2 .238 Lynn p 1 0 0 0 0 1 .058 b-Voit ph 1 0 1 0 0 0 .252 Cecil p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Garcia ph-3b 1 1 0 0 1 1 .245 Totals 37 13 14 13 9 9

Cincinnati 100 030 000— 4 9 2 St. Louis 231 202 30x—13 14 1

a-tripled for Chacin in the 5th. b-singled for Lynn in the 5th. c-struck out for Davis in the 7th. d-walked for Cecil in the 7th. e-struck out for DeJong in the 7th. f-out on fielder’s choice for Duke in the 8th.

1-ran for Carpenter in the 7th.

E_Cozart (10), McGuire (1), Lynn (2). LOB_Cincinnati 3, St. Louis 11. 2B_Schebler 2 (24), Carpenter (29), DeJong (22), Martinez (12), Molina (24), Wong (26). 3B_Kivlehan (1), Pham (2). HR_Cozart (20), off Lynn; DeJong (22), off Davis. RBIs_Cozart (58), Duvall (96), Kivlehan (23), Carpenter (65), Pham 2 (63), DeJong 2 (57), Martinez 2 (38), Molina 3 (75), Wong (41), Grichuk (55), Kelly (6). SB_Martinez (3). SF_Grichuk. S_Lynn.

Runners left in scoring position_Cincinnati 1 (Ervin); St. Louis 7 (Pham, Martinez, Wong 2, Grichuk, Lynn, Sierra). RISP_Cincinnati 2 for 5; St. Louis 6 for 20.

Runners moved up_Martinez, Molina. GIDP_Schebler, Peraza, Bader.

DP_Cincinnati 1 (Cozart, Peraza, Votto); St. Louis 2 (Carpenter, Wong, Martinez), (Alcantara, Mejia, Martinez).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Stephenson, L, 4-5 3 5 6 4 3 5 68 5.45 Chacin 1 2 2 2 1 0 24 10.80 Davis 2 4 2 2 1 2 51 7.71 Hernandez 1-3 2 3 3 4 1 33 7.13 McGuire 1 2-3 1 0 0 0 1 15 0.00 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, W, 11-7 5 6 4 3 0 3 73 3.01 Cecil 2 2 0 0 0 1 23 4.01 Duke 1 1 0 0 0 0 13 5.73 Alcantara 1 0 0 0 1 1 12 5.40

Inherited runners-scored_McGuire 3-0. WP_Stephenson, Davis.

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Sean Barber; Second, Adrian Johnson; Third, Gabe Morales.

T_3:04. A_40,030 (43,975).

