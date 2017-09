Brewers 7, Reds 6

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 1 1 0 0 1 .250 Cozart ss 4 1 1 1 1 0 .302 Votto 1b 2 1 1 1 2 0 .318 2-Ervin pr 0 0 0 0 0 0 .265 Gennett 2b 5 0 1 0 0 2 .297 Suarez 3b 4 1 1 1 0 1 .261 Schebler rf 4 1 2 2 0 2 .235 Duvall lf 4 0 2 0 0 2 .246 Barnhart c 4 0 1 0 0 0 .269 McGuire p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Peraza ph 1 0 0 0 0 0 .255 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Farrell p 0 0 0 0 0 0 — b-Kivlehan ph 1 0 0 0 0 1 .203 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — d-Winker ph 1 1 1 1 0 0 .286 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .167 Totals 36 6 11 6 3 9

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Thames 1b 4 1 2 0 1 1 .246 Walker 2b 3 1 0 0 2 1 .266 Knebel p 0 0 0 0 0 0 — Braun lf 4 0 0 0 1 2 .273 Shaw 3b 5 1 1 0 0 1 .273 Santana rf 4 1 1 3 0 1 .276 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Sogard 2b 0 0 0 0 0 0 .275 Vogt c 4 2 3 0 0 1 .233 Arcia ss 4 1 3 1 0 0 .274 Phillips cf 3 0 0 0 0 1 .261 c-Aguilar ph 0 0 0 0 1 0 .264 1-Broxton pr-cf 0 0 0 0 0 0 .222 Davies p 2 0 0 0 0 1 .125 Hader p 1 0 0 0 0 0 .000 Perez rf 0 0 0 1 0 0 .262 Totals 34 7 10 5 5 9

Cincinnati 020 010 210—6 11 1 Milwaukee 402 000 10x—7 10 1

a-flied out for McGuire in the 4th. b-struck out for Farrell in the 7th. c-walked for Phillips in the 7th. d-homered for Peralta in the 8th.

1-ran for Aguilar in the 7th. 2-ran for Votto in the 9th.

E_Gennett (8), Vogt (9). LOB_Cincinnati 8, Milwaukee 9. 2B_Barnhart (23), Thames (25), Vogt 3 (15). 3B_Hamilton (11). HR_Schebler (30), off Davies; Cozart (24), off Hader; Winker (7), off Swarzak; Santana (29), off McGuire. RBIs_Cozart (63), Votto (97), Suarez (82), Schebler 2 (65), Winker (14), Santana 3 (83), Arcia (50), Perez (51). SB_Ervin (4), Arcia (14), Broxton (21). SF_Votto, Perez.

Runners left in scoring position_Cincinnati 6 (Hamilton, Gennett, Suarez, Schebler, Peraza 2); Milwaukee 5 (Thames, Walker 2, Santana, Davies). RISP_Cincinnati 1 for 9; Milwaukee 3 for 14.

Runners moved up_Votto, McGuire, Barnhart, Arcia. GIDP_Gennett.

DP_Milwaukee 1 (Walker, Arcia, Thames).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA McGuire, L, 0-1 3 6 6 4 2 5 83 4.15 Hernandez 2 3 0 0 2 0 36 5.32 Farrell 1 0 0 0 0 1 10 6.17 Peralta 1 1 1 1 1 1 26 3.88 Lorenzen 1 0 0 0 0 2 9 4.32 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Davies 4 6 3 3 2 0 66 3.90 Hader, W, 2-3 2 2-3 2 2 2 1 6 49 1.93 Swarzak, H, 26 1 1-3 2 1 1 0 2 22 2.17 Knebel, S, 38-44 1 1 0 0 0 1 19 1.58

Davies pitched to 2 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Hader 2-1, Swarzak 2-1. HBP_Davies (Suarez). WP_Peralta.

Umpires_Home, Bill Welke; First, Bruce Dreckman; Second, Mike Everitt; Third, Vic Carapazza.

T_3:19. A_30,079 (41,900).

