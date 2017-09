Brewers 2, Cubs 0

By The Associated Press

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi Thames 1b 3 1 1 0 Jay lf 2 0 0 0 Aguilar ph-1b 1 0 0 0 Bryant 3b 3 0 1 0 N.Wlker 2b 3 0 0 0 Rizzo 1b 4 0 1 0 Sogard 2b 0 0 0 0 Zobrist 2b 4 0 1 0 Braun lf 2 1 1 2 Avila c 2 0 1 0 T.Shaw 3b 4 0 0 0 Almora ph 1 0 0 0 D.Sntna rf 4 0 0 0 Cratini c 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 L Stlla ph 1 0 0 0 Vogt c 3 0 0 0 I.Happ cf 4 0 0 0 Pina c 1 0 0 0 Heyward rf 3 0 1 0 Broxton cf 4 0 1 0 J.Baez ss 4 0 0 0 Arcia ss 2 0 0 0 Lackey p 2 0 0 0 Nelson p 2 0 1 0 T.Davis ph 1 0 0 0 Hader p 1 0 0 0 Densing p 0 0 0 0 Swarzak p 0 0 0 0 Rondon p 0 0 0 0 H.Perez rf 0 0 0 0 Totals 30 2 4 2 Totals 31 0 5 0

Milwaukee 200 000 000—2 Chicago 000 000 000—0

DP_Milwaukee 1, Chicago 1. LOB_Milwaukee 5, Chicago 8. 2B_Thames (22), Zobrist (19). HR_Braun (15). SB_Jay (4).

IP H R ER BB SO Milwaukee Nelson W,12-6 5 4 0 0 2 7 Hader H,8 2 0 0 0 1 2 Swarzak H,20 1 0 0 0 0 2 Knebel S,33-38 1 1 0 0 0 1 Chicago Lackey L,11-11 7 4 2 2 2 9 Duensing 1 0 0 0 1 0 Rondon 1 0 0 0 0 2

Hader pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Lackey (Braun), by Nelson (Jay). WP_Lackey, Nelson 2.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ron Kulpa; Second, Chris Conroy; Third, Ryan Blakney.

T_2:51. A_41,020 (41,072).

