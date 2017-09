BC-BBN–STAX04

By The Associated Press

MAJOR LEAGUE PITCHING By The Associated Press NATIONAL LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Los Angeles 3.35 1056 469 389 1355 14 44 Arizona 3.61 1139 504 449 1293 9 39 Washington 3.84 1142 538 426 1256 5 40 St. Louis 3.90 1213 548 425 1165 11 39 Chicago 4.03 1126 562 485 1232 6 34 Milwaukee 4.07 1209 568 501 1171 10 48 Pittsburgh 4.29 1307 605 430 1095 11 31 San Diego 4.49 1220 628 482 1176 10 40 San Francisco 4.54 1355 649 437 1086 3 30 Miami 4.61 1220 641 521 1055 7 31 Colorado 4.63 1273 645 474 1104 7 43 Philadelphia 4.77 1314 661 455 1104 4 26 Atlanta 4.84 1270 671 514 1076 5 32 New York 4.86 1335 675 502 1203 5 31 Cincinnati 5.22 1285 729 542 1156 6 28

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Kershaw LAD 151 109 27 182 16 3 2.15 Scherzer Was 178 110 46 239 14 5 2.32 G.Gonzalez Was 180 136 69 163 14 6 2.50 Strasburg Was 149 118 40 172 12 4 2.78 Lynn StL 172 131 68 139 10 7 2.94 Greinke Ari 179 150 40 194 16 6 3.01 C.Martinez StL 183 156 61 192 11 10 3.34 Arrieta ChC 160 139 53 157 14 9 3.48 Nelson Mil 175 171 48 199 12 6 3.49 Urena Mia 147 127 52 101 13 6 3.61 deGrom NYM 182 167 54 211 14 9 3.65 Nola Phi 148 140 43 156 10 10 3.71 Davies Mil 169 176 50 113 16 8 3.77 G.Cole Pit 181 174 47 168 11 9 3.93 Straily Mia 162 150 48 145 9 8 3.95 J.Chacin SD 159 139 63 132 12 10 3.96 Freeland Col 147 155 57 102 11 10 3.99 Nova Pit 169 185 28 114 11 12 4.11 Dickey Atl 165 170 62 123 9 9 4.14 Corbin Ari 169 193 50 161 13 12 4.16 Leake StL 154 169 35 103 7 12 4.21 Wacha StL 141 149 48 132 11 7 4.21 Marquez Col 141 144 44 136 10 6 4.27 Samardzija SF 184 182 28 184 9 12 4.31 Kuhl Pit 142 141 63 125 7 10 4.32 Lester ChC 159 156 51 164 10 7 4.35 Roark Was 163 158 57 147 12 9 4.48 Lackey ChC 155 152 47 140 11 11 4.64 Foltynewicz Atl 150 165 58 140 10 12 4.74 Teheran Atl 162 161 62 131 10 11 4.77 Richard SD 179 218 52 133 7 13 4.78 Blach SF 155 171 38 72 8 12 4.81 M.Moore SF 163 183 59 137 5 13 5.31

