BC-BBN–STAX04

By The Associated Press

MAJOR LEAGUE PITCHING By The Associated Press NATIONAL LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Los Angeles 3.33 1050 464 385 1341 14 44 Arizona 3.56 1125 494 444 1286 9 39 Washington 3.80 1127 528 423 1246 5 39 St. Louis 3.92 1204 547 424 1154 11 38 Chicago 4.04 1122 560 482 1221 6 34 Milwaukee 4.10 1204 568 498 1159 9 47 Pittsburgh 4.29 1302 601 426 1087 11 31 San Diego 4.48 1210 622 480 1165 10 40 San Francisco 4.56 1351 648 434 1080 3 30 Miami 4.64 1215 640 515 1047 7 31 Colorado 4.65 1266 643 468 1097 7 42 Philadelphia 4.74 1298 652 452 1100 4 26 Atlanta 4.82 1259 664 510 1066 5 32 New York 4.89 1326 674 501 1196 5 30 Cincinnati 5.23 1277 725 539 1149 6 28

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Kershaw LAD 151 109 27 182 16 3 2.15 Scherzer Was 172 104 43 232 13 5 2.19 G.Gonzalez Was 180 136 69 163 14 6 2.50 Strasburg Was 149 118 40 172 12 4 2.78 Lynn StL 172 131 68 139 10 7 2.94 Greinke Ari 179 150 40 194 16 6 3.01 C.Martinez StL 183 156 61 192 11 10 3.34 Arrieta ChC 160 139 53 157 14 9 3.48 Nelson Mil 170 167 46 192 11 6 3.59 deGrom NYM 182 167 54 211 14 9 3.65 Nola Phi 148 140 43 156 10 10 3.71 Urena Mia 141 124 49 96 12 6 3.71 Davies Mil 169 176 50 113 16 8 3.77 Corbin Ari 164 182 47 158 13 11 3.83 G.Cole Pit 181 174 47 168 11 9 3.93 Straily Mia 162 150 48 145 9 8 3.95 J.Chacin SD 159 139 63 132 12 10 3.96 Freeland Col 147 155 57 102 11 10 3.99 Nova Pit 169 185 28 114 11 12 4.11 Dickey Atl 165 170 62 123 9 9 4.14 Leake StL 154 169 35 103 7 12 4.21 Wacha StL 141 149 48 132 11 7 4.21 Samardzija SF 184 182 28 184 9 12 4.31 Kuhl Pit 142 141 63 125 7 10 4.32 Lester ChC 159 156 51 164 10 7 4.35 Roark Was 163 158 57 147 12 9 4.48 Lackey ChC 148 148 45 131 11 10 4.74 Foltynewicz Atl 144 159 57 132 10 11 4.75 Teheran Atl 162 161 62 131 10 11 4.77 Richard SD 179 218 52 133 7 13 4.78 Blach SF 155 171 38 72 8 12 4.81 M.Moore SF 156 178 57 133 4 13 5.42

