BC-BBA–STAX02

MAJOR LEAGUE PITCHING By The Associated Press AMERICAN LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Cleveland 3.48 1100 480 369 1386 16 29 Boston 3.76 1202 533 391 1343 7 34 New York 3.79 1092 524 432 1321 6 30 Tampa Bay 4.04 1150 564 439 1150 7 48 Houston 4.11 1133 568 453 1369 7 37 Los Angeles 4.21 1192 584 424 1147 9 38 Seattle 4.49 1215 623 444 1059 9 35 Toronto 4.50 1286 635 494 1200 6 38 Texas 4.54 1225 621 481 960 6 23 Kansas City 4.63 1266 636 444 1046 5 31 Minnesota 4.66 1293 643 422 1006 10 38 Oakland 4.80 1254 655 437 1041 4 28 Baltimore 4.84 1304 673 505 1069 10 32 Chicago 4.88 1215 662 553 1050 3 20 Detroit 5.19 1342 705 453 1029 3 29

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Kluber Cle 176 121 34 235 15 4 2.56 Sale Bos 190 141 37 270 15 7 2.85 Severino NYY 169 137 45 201 12 6 3.03 Stroman Tor 172 174 51 142 11 6 3.08 Cashner Tex 140 129 51 74 9 9 3.29 E.Santana Min 183 151 58 148 14 7 3.35 Pomeranz Bos 147 145 59 154 14 5 3.36 Carrasco Cle 173 146 40 192 14 6 3.53 Cobb TB 163 156 40 114 10 9 3.64 Archer TB 179 164 52 225 9 8 3.76 Justin Verlander Det 172 153 67 176 10 8 3.82 M.Fulmer Det 165 150 40 114 10 12 3.83 Bundy Bal 159 140 49 142 13 9 4.12 J.Ramirez LAA 147 149 49 105 11 10 4.15 J.Vargas KC 153 159 46 113 14 10 4.23 Manaea Oak 143 147 50 126 10 9 4.33 Bauer Cle 152 156 56 170 15 8 4.39 Tanaka NYY 155 155 36 158 11 10 4.54 Porcello Bos 181 215 39 163 9 16 4.66 Miranda Sea 156 130 59 134 8 6 4.72 Hammel KC 162 174 43 125 8 10 4.73 Fiers Hou 149 145 60 141 8 9 4.78 M.Perez Tex 157 191 52 98 11 10 4.87 Miley Bal 143 157 81 128 8 11 4.91 Gausman Bal 161 188 67 152 10 10 4.98 Estrada Tor 164 167 66 159 7 8 5.00 Nolasco LAA 156 176 50 130 6 12 5.08 Zimmermann Det 150 195 42 96 8 12 6.18

