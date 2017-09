BC-BBA–STAX01

By The Associated Press

MAJOR LEAGUE BATTING By The Associated Press AMERICAN LEAGUE TEAM BATTING AB R H HR RBI ©Avg Houston 4829 773 1371 212 736 .284 Baltimore 4911 680 1311 216 653 .267 Cleveland 4787 710 1261 185 678 .263 Detroit 4774 654 1246 164 621 .261 New York 4824 726 1256 202 695 .260 Boston 4883 662 1261 146 621 .258 Kansas City 4767 605 1231 170 569 .258 Minnesota 4788 692 1233 172 662 .258 Seattle 4793 646 1237 162 614 .258 Chicago 4705 589 1192 159 563 .253 Texas 4676 717 1159 218 676 .248 Tampa Bay 4771 613 1174 201 595 .246 Los Angeles 4714 626 1160 159 597 .246 Oakland 4690 616 1145 197 587 .244 Toronto 4776 595 1141 192 566 .239

INDIVIDUAL BATTING AB R H HR RBI ©Avg Altuve Hou 521 95 183 21 72 .351 A.Garcia ChW 435 60 140 14 64 .322 Hosmer KC 523 83 166 23 82 .317 Reddick Hou 432 72 135 12 74 .313 Jo.Ramirez Cle 525 93 162 25 69 .309 Mauer Min 447 59 137 6 56 .306 Schoop Bal 536 86 164 31 102 .306 Andrus Tex 559 91 170 20 80 .304 Segura Sea 456 70 138 8 37 .303 Cain KC 512 80 152 14 46 .297 Abreu ChW 538 79 159 28 84 .296 Ma.Gonzalez Hou 395 57 117 21 78 .296 Springer Hou 471 96 139 31 75 .295 Gregorius NYY 456 61 133 20 67 .292 Gurriel Hou 464 62 135 16 63 .291 Mancini Bal 455 57 132 23 73 .290 Merrifield KC 497 68 142 17 66 .286 E.Rosario Min 460 65 131 20 60 .285 Bregman Hou 479 76 136 16 56 .284 Dickerson TB 531 78 151 26 60 .284 A.Simmons LAA 518 72 147 14 64 .284 Smoak Tor 488 78 138 37 85 .283 Cruz Sea 475 73 134 31 104 .282 Cano Sea 503 68 141 21 85 .280 A.Jones Bal 542 77 152 26 68 .280 Headley NYY 444 66 124 12 56 .279 Justin Upton Det 459 81 128 28 94 .279 Moustakas KC 492 71 137 36 81 .278 Judge NYY 474 104 131 39 87 .276 G.Sanchez NYY 395 67 109 28 79 .276 Gamel Sea 432 60 119 7 45 .275 Lowrie Oak 492 74 135 12 50 .274 M.Machado Bal 546 75 148 32 91 .271 Benintendi Bos 493 70 133 19 75 .270 Lindor Cle 566 79 153 27 71 .270 Bogaerts Bos 489 73 131 8 53 .268 Iglesias Det 410 53 110 6 52 .268 Sano Min 416 75 111 28 77 .267 Longoria TB 538 66 143 18 77 .266 Healy Oak 502 56 133 23 72 .265 Choo Tex 472 85 124 18 66 .263 S.Perez KC 418 48 110 24 70 .263 Betts Bos 558 85 146 18 78 .262 Polanco Min 409 52 107 10 62 .262 Y.Sanchez ChW 412 50 108 10 47 .262 Valencia Sea 428 53 112 14 62 .262 Dozier Min 539 85 140 29 81 .260 C.Santana Cle 497 86 129 23 75 .260 Mazara Tex 478 58 124 18 90 .259 Gardner NYY 516 86 133 20 54 .258 Bradley Jr. Bos 408 51 105 15 57 .257 Encarnacion Cle 481 86 123 33 85 .256 Castellanos Det 525 64 134 20 80 .255 V.Martinez Det 392 38 100 10 47 .255 Pillar Tor 518 62 132 14 38 .255 Seager Sea 505 59 128 22 73 .253 Morrison TB 456 69 115 36 82 .252 Calhoun LAA 498 66 124 17 65 .249 Mi.Cabrera Det 420 45 104 14 57 .248 Moreland Bos 440 62 109 18 65 .248 T.Anderson ChW 493 56 122 15 48 .247 Kepler Min 454 62 112 17 63 .247 Souza Jr. TB 478 71 118 29 77 .247 Morales Tor 492 63 120 27 76 .244 Pujols LAA 513 48 125 21 93 .244 Trumbo Bal 512 77 125 22 63 .244 A.Escobar KC 522 62 127 4 43 .243 H.Ramirez Bos 450 56 109 22 54 .242 K.Davis Oak 502 81 121 39 99 .241 Joyce Oak 408 69 98 22 62 .240 Kinsler Det 471 77 111 15 40 .236 Beltran Hou 421 56 98 14 49 .233 C.Davis Bal 391 58 87 23 55 .223 Odor Tex 541 75 115 28 64 .213 Gallo Tex 380 75 80 37 72 .211 Bautista Tor 512 82 105 21 56 .205 Gordon KC 411 39 82 5 39 .200 Napoli Tex 414 60 81 29 65 .196

