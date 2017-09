Athletics 8, Tigers 3

By The Associated Press

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Semien ss 5 3 2 0 0 2 .251 Joyce rf-lf 6 1 3 0 0 0 .243 Lowrie 2b 3 0 1 3 2 0 .276 Davis lf 5 0 2 0 0 1 .242 Smolinski cf 0 0 0 0 0 0 .250 Olson 1b 3 2 1 2 2 1 .267 Healy dh 5 1 1 0 0 1 .271 Pinder cf-rf 4 0 2 2 0 0 .240 Chapman 3b 4 0 0 0 1 0 .231 Maxwell c 4 1 2 0 1 0 .239 Totals 39 8 14 7 6 5

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 1 2 2 1 1 .236 Candelario 3b 4 0 0 0 1 1 .278 Cabrera dh 5 0 0 0 0 1 .245 Castellanos rf 4 0 3 0 0 0 .270 Navarro 1b 3 0 1 0 1 0 .194 McCann c 4 0 0 0 0 1 .261 Mahtook lf 3 1 2 0 1 0 .279 Jones cf 4 1 1 1 0 1 .170 Iglesias ss 4 0 0 0 0 1 .259 Totals 35 3 9 3 4 6

Oakland 104 200 010—8 14 0 Detroit 000 020 100—3 9 1

E_Candelario (3). LOB_Oakland 13, Detroit 9. 2B_Lowrie (46), Pinder 2 (15), Kinsler (24), Castellanos (33), Jones (3). HR_Olson (22), off Farmer; Kinsler (19), off Casilla. RBIs_Lowrie 3 (59), Olson 2 (42), Pinder 2 (42), Kinsler 2 (46), Jones (12). SB_Castellanos (4), Mahtook (6), Jones (4). SF_Lowrie.

Runners left in scoring position_Oakland 9 (Joyce, Healy 5, Chapman 3); Detroit 5 (Cabrera, McCann, Jones 3). RISP_Oakland 4 for 15; Detroit 2 for 11.

Runners moved up_Davis, Olson. LIDP_Cabrera. GIDP_Davis, Olson.

DP_Oakland 1 (Lowrie, Semien); Detroit 2 (Kinsler, Iglesias, Navarro), (Navarro, McCann, Kinsler).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA R.Alcantara 3 2-3 2 0 0 1 2 67 9.20 Castro 2-3 3 2 2 0 0 20 4.55 Hendriks, W, 4-2 1 2-3 2 0 0 0 1 25 4.43 Casilla 1 1 1 1 0 2 13 4.42 Hatcher 1 1 0 0 1 1 16 4.02 Treinen 1 0 0 0 2 0 17 4.26 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Farmer, L, 4-4 2 2-3 6 5 4 0 3 60 7.11 Lewicki 2 1-3 3 2 2 3 1 44 6.75 V.Alcantara 2 3 0 0 1 1 36 6.75 Ferrell 2-3 1 1 1 1 0 16 6.75 Jimenez 1-3 1 0 0 0 0 5 12.67 Labourt 1 0 0 0 1 0 16 5.40

Inherited runners-scored_Castro 2-0, Hendriks 1-0, Lewicki 1-0, Jimenez 2-1. HBP_Farmer (Semien), V.Alcantara (Pinder). WP_Farmer, V.Alcantara, Labourt.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Ryan Blakney; Second, Jerry Meals; Third, Ron Kulpa.

T_3:39. A_23,895 (41,681).

