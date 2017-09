Astros 4, White Sox 3

By The Associated Press

Chicago Houston ab r h bi ab r h bi Y.Sanch 3b 3 1 1 1 Sprnger dh 4 0 0 0 Moncada 2b 4 1 1 2 Reddick rf 4 1 2 0 Abreu 1b 4 0 0 0 Altuve 2b 3 0 1 1 Dlmnico lf 4 0 1 0 Correa ss 3 1 0 0 A.Grcia rf 1 0 0 0 Ma.Gnza 3b 3 1 2 0 Hanson rf-cf 3 0 0 0 Gattis c 3 1 1 1 Narvaez c 3 0 0 0 Centeno c 0 0 0 0 Ti.Andr ss 3 1 1 0 Y.Grrel 1b 4 0 3 2 Dvidson dh 3 0 0 0 Fisher lf 4 0 0 0 Engel cf 2 0 0 0 Maybin cf 4 0 0 0 Brantly ph 1 0 0 0 R.Lrano rf 0 0 0 0 Totals 31 3 4 3 Totals 32 4 9 4

Chicago 000 200 010—3 Houston 010 200 10x—4

E_Narvaez (7). DP_Chicago 1. LOB_Chicago 3, Houston 8. 2B_Y.Sanchez (18), Reddick (33), Y.Gurriel (39). 3B_Reddick (4). HR_Moncada (7). SB_Hanson (11), Ti.Anderson (14), Ma.Gonzalez (8).

IP H R ER BB SO Chicago Shields L,4-7 5 2-3 6 3 3 4 5 Infante 2-3 0 0 0 0 1 Fry 0 1 1 1 0 0 Alburquerque 2-3 1 0 0 0 0 Minaya 1 1 0 0 0 1 Houston Peacock W,12-2 6 1 2 2 2 6 Liriano H,5 1 0 0 0 0 1 Gregerson H,18 2-3 1 1 1 0 1 Musgrove S,2-4 1 1-3 2 0 0 0 2

Fry pitched to 1 batter in the 7th

WP_Musgrove.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Sean Barber; Second, Bruce Dreckman; Third, Mike Everitt.

T_3:08. A_24,995 (42,060).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.