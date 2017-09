Angels 6, Mariners 5

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Segura ss 3 1 3 0 0 0 .300 Beckham ss 2 0 0 0 0 0 .200 Haniger cf 5 0 1 0 0 1 .275 Cano 2b 5 0 1 1 0 2 .281 Cruz dh 4 1 1 1 1 2 .288 Seager 3b 4 2 2 1 0 0 .251 Valencia 1b 3 0 0 0 1 1 .256 Zunino c 4 1 2 2 0 1 .251 Gamel lf 3 0 0 0 1 3 .278 Motter rf 4 0 0 0 0 1 .195 Totals 37 5 10 5 3 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Phillips 2b 4 0 1 0 0 3 .285 Trout cf 3 2 2 2 1 0 .309 Upton lf 3 0 0 0 1 1 .272 Pujols dh 4 1 2 0 0 0 .244 Simmons ss 4 1 1 0 0 0 .279 Cron 1b 3 0 1 1 1 2 .248 1-Young Jr. pr 0 1 0 0 0 0 .259 Cowart 3b 0 0 0 0 0 0 .224 Calhoun rf 4 1 1 0 0 1 .242 Pennington 3b 2 0 0 1 0 1 .257 b-Valbuena ph-1b 1 0 1 2 0 0 .195 Graterol c 2 0 0 0 0 1 .210 a-Revere ph 1 0 0 0 0 0 .267 Perez c 1 0 0 0 0 1 .100 Totals 32 6 9 6 3 10

Seattle 000 212 000—5 10 1 Los Angeles 100 100 04x—6 9 0

a-lined out for Graterol in the 7th. b-doubled for Pennington in the 8th.

1-ran for Cron in the 8th.

E_Haniger (7). LOB_Seattle 8, Los Angeles 6. 2B_Segura (30), Haniger (22), Zunino (25), Phillips (34), Pujols (17), Valbuena (14). HR_Cruz (39), off Skaggs; Seager (26), off Skaggs; Zunino (25), off Petit; Trout (32), off Gonzales; Trout (33), off Vincent. RBIs_Cano (97), Cruz (118), Seager (85), Zunino 2 (64), Trout 2 (72), Cron (56), Pennington (20), Valbuena 2 (63). SB_Segura (22), Pujols (3), Young Jr. (12). SF_Pennington.

Runners left in scoring position_Seattle 3 (Cano, Seager, Beckham); Los Angeles 5 (Pujols, Cron 2, Graterol, Perez). RISP_Seattle 1 for 8; Los Angeles 3 for 12.

Runners moved up_Cano, Upton, Calhoun.

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales 4 4 2 2 2 3 73 6.08 Garton 1 2-3 0 0 0 1 3 26 4.98 Pazos, H, 10 1-3 0 0 0 0 1 5 3.52 Pagan, H, 7 1 0 0 0 0 2 13 3.26 Vincent, H, 29 2-3 3 3 3 0 0 19 3.20 Rzepczynski, L, 2-2 0 1 1 1 0 0 5 4.02 Diaz, BS, 5-38 1-3 1 0 0 0 1 6 3.34 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Skaggs 4 2-3 6 3 3 1 7 85 4.55 Petit 1 1-3 2 2 2 0 1 14 2.76 Paredes 1-3 1 0 0 0 0 9 4.43 Alvarez 2-3 0 0 0 1 0 3 3.78 Wood, W, 3-4 1 1 0 0 1 1 13 5.40 Parker, S, 8-11 1 0 0 0 0 2 10 2.54

Rzepczynski pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Rzepczynski 1-0, Diaz 2-2, Petit 1-0, Alvarez 1-0.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Chris Conroy; Second, Laz Diaz; Third, Jerry Meals.

T_3:01. A_35,106 (43,250).

