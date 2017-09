3,000 Hits

By The Associated Press

Through Sept. 18 (x-played prior to 1901; y-active) Player Hits 1. Pete Rose 4,256 2. Ty Cobb 4,191 3. Hank Aaron 3,771 4. Stan Musial 3,630 5. Tris Speaker 3,515 6. Derek Jeter 3,465 7. x-Honus Wagner 3,430 8. Carl Yastrzemski 3,419 9. Paul Molitor 3,319 10. Eddie Collins 3,314 11. Willie Mays 3,283 12. Eddie Murray 3,255 13. x-Nap Lajoie 3,252 14. Cal Ripken 3,184 15. George Brett 3,154 16. Paul Waner 3,152 17. Robin Yount 3,142 18. Tony Gwynn 3,141 19. Alex Rodriguez 3,115 20. Dave Winfield 3,110 21. y-Ichiro Suzuki 3,078 22. Craig Biggio 3,060 23. Rickey Henderson 3,055 24. Rod Carew 3,053 25. y-Adrian Beltre 3,038 26. Lou Brock 3,023 27. Rafael Palmeiro 3,020 28. x-Cap Anson 3,011 29. Wade Boggs 3,010 30. Al Kaline 3,007 31. Roberto Clemente 3,000

SOURCE: MLB

