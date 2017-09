300 Strikeouts in a Season

By The Associated Press

Through Sept. 26 American League Year, Name, Team SO 1903 Rube Waddell, Philadelphia 302 1904 Rube Waddell, Philadelphia 349 1910 Walter Johnson, Washington 313 1912 Walter Johnson, Washington 303 1946 Bob Feller, Cleveland 348 1965 Sam McDowell, Cleveland 325 1970 Sam McDowell, Cleveland 304 1971 Mickey Lolich, Detroit 308 1971 Vida Blue, Oakland 301 1972 Nolan Ryan, California 329 1973 Nolan Ryan, California 383 1974 Nolan Ryan, California 367 1976 Nolan Ryan, California 327 1977 Nolan Ryan, California 341 1989 Nolan Ryan, Texas 301 1993 Randy Johnson, Seattle 308 1999 Pedro Martinez, Boston 313 2017 Chris Sale, Boston 308 National League 1963 Sandy Koufax, Los Angeles 306 1965 Sandy Koufax, Los Angeles 382 1966 Sandy Koufax, Los Angeles 317 1972 Steve Carlton, Philadelphia 310 1978 J.R. Richard, Houston 303 1979 J.R. Richard, Houston 313 1986 Mike Scott, Houston 306 1997 Curt Schilling, Philadelphia 319 1997 Pedro Martinez, Montreal 305 1998 Curt Schilling, Philadelphia 300 1998 Randy Johnson, Seattle-Houston 329 1999 Randy Johnson, Arizona 364 2000 Randy Johnson, Arizona 347 2001 Randy Johnson, Arizona 372 2002 Curt Schilling, Arizona 316 2002 Randy Johnson, Arizona 334 2015 Clayton Kershaw, Los Angeles 301

