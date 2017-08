Yankees 5, Mets 3

By The Associated Press

New York (A) New York (N) ab r h bi ab r h bi Ellsbry cf 4 1 1 0 Lagares cf 4 1 2 0 A.Hicks lf 3 0 0 0 A.Cbrra 2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b 4 0 1 0 Warren p 0 0 0 0 Cespdes lf 2 1 0 1 T.Frzer ph-3b 1 0 0 0 Cnforto rf 4 0 1 0 Judge rf 5 2 2 1 d’Arnud 3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b-2b-3b 3 0 0 1 Grgrius ss 4 0 1 2 A.Rsrio ss 3 0 0 0 G.Sanch c 3 0 0 0 D.Smith 1b 4 0 0 0 Headley 3b-1b 2 1 2 1 R.Rvera c 4 1 1 1 Cooper 1b 4 0 0 1 Gsllman p 1 0 1 0 Dav.Rbr p 0 0 0 0 Sewald p 0 0 0 0 Trreyes 2b 4 1 2 0 Nimmo ph 1 0 0 0 J.Grcia p 2 0 0 0 Brdford p 0 0 0 0 Kahnle p 0 0 0 0 Smoker p 0 0 0 0 Gardner ph-lf 1 0 0 0 Goeddel p 0 0 0 0 Totals 33 5 8 5 Totals 30 3 6 3

New York (A) 010 101 200—5 New York (N) 100 011 000—3

DP_New York (A) 1. LOB_New York (A) 8, New York (N) 5. 2B_Gregorius (19), Headley (27), Torreyes (11), Lagares (6), Conforto (20). HR_Judge (37), R.Rivera (8). SB_Ellsbury (16). SF_Headley (4), Cespedes (2), d’Arnaud (2). S_Gardner (4).

IP H R ER BB SO New York (A) Garcia 5 1-3 5 3 3 3 3 Kahnle W,2-3 BS,5 2-3 0 0 0 0 0 Warren H,10 2 1 0 0 0 3 Robertson S,14-16 1 0 0 0 0 2 New York (N) Gsellman 5 1-3 4 3 2 3 2 Sewald L,0-5 1 2-3 2 2 2 2 0 Bradford 1-3 2 0 0 0 1 Smoker 2-3 0 0 0 0 1 Goeddel 1 0 0 0 0 1

WP_Gsellman, Robertson.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Bill Miller; Second, Todd Tichenor; Third, Adam Hamari.

T_3:13. A_42,260 (41,922).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.