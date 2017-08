Yankees 13, Tigers 4

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 6 2 1 0 0 0 .254 A.Hicks cf-rf 6 2 2 3 0 1 .267 Sanchez c 6 2 3 4 0 2 .274 Judge rf 1 2 1 1 3 0 .284 a-Ellsbury ph-cf 2 0 0 0 0 0 .238 Gregorius ss 5 1 2 0 0 1 .310 Austin dh 3 1 1 2 1 1 .259 Headley 1b 4 0 0 0 1 0 .274 Frazier 3b 5 2 3 2 0 2 .216 Torreyes 2b 3 0 2 1 0 0 .288 e-Wade ph-2b 1 1 1 0 0 0 .137 Totals 42 13 16 13 5 7

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 3 0 1 1 0 0 .248 Machado 2b 1 0 0 0 0 0 .291 Mahtook cf-lf 4 0 0 0 0 1 .288 Upton lf 2 0 0 0 0 1 .281 b-Jones ph-cf 2 0 0 0 0 0 .145 Cabrera 1b 2 0 0 0 0 1 .258 c-J.Hicks ph-1b 2 1 1 0 0 1 .311 Castellanos 3b 4 2 2 3 0 0 .248 Martinez dh 2 0 0 0 0 2 .252 d-Romine ph-dh 2 0 1 0 0 0 .234 McCann c 3 1 1 0 0 0 .259 Presley rf 3 0 0 0 0 1 .297 Iglesias ss 3 0 2 0 0 0 .249 Totals 33 4 8 4 0 7

New York 304 020 202—13 16 0 Detroit 001 000 201— 4 8 0

a-grounded out for Judge in the 7th. b-grounded out for Upton in the 7th. c-doubled for Cabrera in the 7th. d-singled, out at 2nd for Martinez in the 7th. e-singled for Torreyes in the 9th.

LOB_New York 9, Detroit 2. 2B_Gregorius (21), Kinsler (21), Iglesias (24), J.Hicks (11). 3B_Gardner (3), Frazier (1). HR_Sanchez (24), off Boyd; A.Hicks (13), off VerHagen; Sanchez (25), off Ferrell; Castellanos (17), off Tanaka; Castellanos (18), off Shreve. RBIs_A.Hicks 3 (45), Sanchez 4 (69), Judge (81), Austin 2 (7), Frazier 2 (59), Torreyes (34), Kinsler (36), Castellanos 3 (71). SF_Austin, Torreyes.

Runners left in scoring position_New York 4 (Gregorius, Headley 2, Frazier); Detroit 2 (Mahtook 2). RISP_New York 4 for 12; Detroit 1 for 4.

GIDP_Kinsler.

DP_New York 1 (Frazier, Torreyes, Headley).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Tanaka, W, 9-10 7 6 3 3 0 4 90 4.86 Shreve 2 2 1 1 0 3 33 2.80 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd, L, 5-7 2 1-3 7 7 7 3 2 67 6.24 Saupold 2 1-3 4 2 2 2 2 53 3.66 VerHagen 2 1-3 3 2 2 0 2 30 7.36 Jimenez 1 0 0 0 0 1 19 10.64 Ferrell 1 2 2 2 0 0 16 8.10

Inherited runners-scored_Saupold 1-1, VerHagen 2-0.

Umpires_Home, Paul Nauert; First, Ben May; Second, Carlos Torres; Third, Dana DeMuth.

T_3:14. A_27,818 (41,681).

