Twins 8, Rangers 4

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo dh 4 1 1 0 0 0 .257 Andrus ss 4 1 3 0 0 1 .295 Mazara rf 3 0 1 1 1 0 .247 Beltre 3b 4 0 1 2 0 1 .293 Odor 2b 4 0 0 0 0 0 .219 Napoli 1b 4 0 0 0 0 0 .200 Gallo lf 4 0 1 0 0 2 .205 Gomez cf 4 1 1 1 0 1 .254 Nicholas c 4 1 1 0 0 0 .111 Totals 35 4 9 4 1 5

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 3 3 2 0 0 .246 Escobar 3b 4 0 0 0 1 1 .265 Sano dh 3 1 2 0 0 0 .270 1-Granite pr-dh 1 0 0 0 0 0 .250 Mauer 1b 1 2 0 1 1 0 .277 Grossman rf 4 2 2 3 0 1 .251 Gimenez c 4 0 2 0 0 1 .207 Rosario lf 4 0 2 2 0 0 .287 Buxton cf 3 0 0 0 1 2 .216 Polanco ss 4 0 1 0 0 0 .214 Totals 33 8 12 8 3 5

Texas 201 000 001—4 9 1 Minnesota 410 021 00x—8 12 0

1-ran for Sano in the 6th.

E_Perez (2). LOB_Texas 5, Minnesota 7. 2B_Andrus 3 (29), Nicholas (1), Sano (14), Grossman (17). HR_Gomez (15), off Colon; Dozier (18), off Perez; Grossman (7), off Perez; Dozier (19), off Perez. RBIs_Mazara (66), Beltre 2 (39), Gomez (40), Dozier 2 (54), Mauer (41), Grossman 3 (34), Rosario 2 (36). SF_Mauer.

Runners left in scoring position_Texas 2 (Beltre, Odor); Minnesota 3 (Grossman 2, Buxton). RISP_Texas 2 for 9; Minnesota 2 for 8.

Runners moved up_Mazara. GIDP_Odor, Rosario, Polanco.

DP_Texas 2 (Odor, Andrus, Napoli), (Odor, Andrus, Napoli); Minnesota 1 (Polanco, Dozier, Mauer).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Perez, L, 5-10 4 2-3 9 7 7 2 2 93 5.46 Barnette 1 1-3 1 1 1 1 2 43 5.55 Bibens-Dirkx 2 2 0 0 0 1 26 4.61 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Colon, W, 3-9 9 9 4 4 1 5 106 7.32

Inherited runners-scored_Barnette 1-0. HBP_Perez (Mauer), Barnette (Sano).

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Ryan Blakney; Second, Mark Wegner; Third, Marty Foster.

T_3:03. A_22,272 (39,021).

