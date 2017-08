Twins 5, Diamondbacks 0

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 4 0 0 0 0 1 .304 Pollock cf 4 0 1 0 0 0 .273 Lamb 3b 3 0 0 0 1 3 .264 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 0 2 .319 Martinez rf 3 0 0 0 0 1 .282 Descalso 2b 3 0 0 0 0 0 .235 Drury dh 3 0 1 0 0 0 .269 Marte ss 3 0 0 0 0 0 .277 Mathis c 3 0 0 0 0 1 .214 Totals 29 0 2 0 1 8

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 3 1 2 1 2 0 .259 Kepler rf 5 0 1 2 0 1 .254 Mauer 1b 3 0 3 1 1 0 .290 Sano dh 2 0 0 0 1 1 .267 a-Garver ph-dh 1 0 0 0 0 1 .000 Rosario lf 3 1 1 0 1 0 .302 Escobar 3b 4 1 0 0 0 0 .253 Buxton cf 4 0 1 0 0 2 .241 Polanco ss 4 1 1 0 0 2 .245 Castro c 3 1 0 1 1 1 .225 Totals 32 5 9 5 6 8

Arizona 000 000 000—0 2 1 Minnesota 000 500 00x—5 9 0

a-struck out for Sano in the 7th.

E_Descalso (10). LOB_Arizona 3, Minnesota 9. 2B_Pollock (26), Drury (28). 3B_Buxton (3). RBIs_Dozier (67), Kepler 2 (52), Mauer (51), Castro (35).

Runners left in scoring position_Arizona 2 (Lamb, Marte); Minnesota 4 (Escobar 2, Buxton, Polanco). RISP_Arizona 0 for 2; Minnesota 4 for 11.

Runners moved up_Kepler. GIDP_Kepler, Sano.

DP_Arizona 2 (Greinke, Marte, Goldschmidt), (Lamb, Goldschmidt).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Greinke, L, 14-6 4 7 5 4 4 4 96 3.16 Hoover 2 2-3 2 0 0 1 4 50 4.28 Bracho 1 1-3 0 0 0 1 0 21 4.91 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Berrios, W, 11-5 7 2 0 0 1 7 103 3.99 Busenitz 2 0 0 0 0 1 20 1.93

Inherited runners-scored_Bracho 2-0.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, John Tumpane; Second, Sean Barber; Third, Ted Barrett.

T_2:54. A_29,456 (39,021).

