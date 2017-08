Twins 4, Indians 2

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kipnis 2b 4 0 0 0 0 2 .228 Lindor ss 4 0 0 0 0 0 .263 Bruce rf 3 1 1 1 1 1 .263 Encarnacion dh 3 1 1 0 1 1 .252 Santana 1b 4 0 1 1 0 1 .248 Jackson lf 3 0 0 0 0 0 .317 Almonte cf 3 0 0 0 0 1 .222 Perez c 2 0 0 0 1 1 .175 Urshela 3b 3 0 0 0 0 0 .217 Totals 29 2 3 2 3 7

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 3 1 2 0 2 0 .256 Mauer 1b 5 0 3 0 0 1 .283 Sano dh 3 0 0 0 2 1 .263 Escobar 3b 5 0 3 2 0 1 .256 Rosario lf 5 0 1 0 0 3 .297 Grossman rf 1 0 1 0 0 0 .243 a-Kepler ph-rf 3 1 1 1 0 0 .253 Buxton cf 4 1 1 0 0 1 .234 Gimenez c 4 0 0 0 0 2 .187 Adrianza ss 3 1 1 1 0 0 .283 Totals 36 4 13 4 4 9

Cleveland 000 100 100—2 3 1 Minnesota 001 100 11x—4 13 0

a-flied out for Grossman in the 3rd.

E_Urshela (2). LOB_Cleveland 3, Minnesota 13. 2B_Escobar (11), Adrianza (6). 3B_Santana (2). HR_Bruce (30), off Slegers; Kepler (15), off Clevinger. RBIs_Bruce (81), Santana (64), Escobar 2 (40), Adrianza (16), Kepler (49). SB_Buxton (21). SF_Adrianza.

Runners left in scoring position_Cleveland 1 (Almonte); Minnesota 9 (Sano, Escobar 2, Rosario 2, Adrianza 2, Kepler 2). RISP_Cleveland 0 for 2; Minnesota 3 for 13.

Runners moved up_Rosario, Gimenez. GIDP_Urshela, Rosario.

DP_Cleveland 1 (Santana, Perez); Minnesota 1 (Dozier, Adrianza, Mauer).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Merritt 3 2-3 6 2 1 1 1 61 3.12 Otero 1 3 0 0 0 2 20 3.22 Clevinger, L, 6-5 2 2-3 3 2 2 3 5 60 3.75 Bauer 2-3 1 0 0 0 1 9 4.72 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Slegers 6 1-3 2 2 2 2 3 82 2.84 Hildenberger, W, 2-1, BS, 1-2 1 1-3 1 0 0 0 1 12 2.96 Rogers, H, 27 2-3 0 0 0 1 1 16 3.60 Belisle, S, 3-6 2-3 0 0 0 0 2 11 4.63

Inherited runners-scored_Clevinger 1-0, Bauer 2-1, Hildenberger 1-1, Belisle 1-0.

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Dave Rackley; Second, Alfonso Marquez; Third, Sean Barber.

T_3:08. A_22,857 (39,021).

