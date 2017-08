Twins 4, Brewers 0

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 2 3 1 0 0 .253 Kepler rf 3 1 0 0 2 0 .249 Mauer 1b 5 0 0 0 0 0 .268 Sano 3b 4 0 1 1 1 2 .268 Rosario lf 2 1 0 0 2 0 .288 Buxton cf 3 0 0 0 1 1 .218 Polanco ss 4 0 2 1 0 1 .235 Gimenez c 4 0 0 0 0 1 .195 Colon p 3 0 0 0 0 1 .000 a-Vargas ph 1 0 0 0 0 0 .243 Rogers p 0 0 0 0 0 0 — Belisle p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 4 6 3 6 6

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Santana rf 4 0 0 0 0 3 .277 Thames 1b 4 0 0 0 0 0 .242 Braun lf 4 0 2 0 0 1 .285 Pina c 4 0 0 0 0 2 .289 Perez 3b 3 0 0 0 0 0 .263 Torres p 0 0 0 0 0 0 — Knebel p 0 0 0 0 0 0 — b-Aguilar ph 1 0 0 0 0 1 .267 Arcia ss 4 0 2 0 0 1 .286 Sogard 2b-3b 1 0 1 0 1 0 .282 Broxton cf 3 0 0 0 0 0 .220 Woodruff p 2 0 0 0 0 1 .000 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Villar 2b 1 0 0 0 0 1 .213 Totals 31 0 5 0 1 10

Minnesota 011 000 200—4 6 0 Milwaukee 000 000 000—0 5 1

a-popped out for Colon in the 8th. b-struck out for Knebel in the 9th.

E_Sogard (3). LOB_Minnesota 9, Milwaukee 6. 2B_Dozier (22), Sano (15), Polanco (19). HR_Dozier (22), off Woodruff. RBIs_Dozier (62), Sano (72), Polanco (36). SB_Dozier (11), Polanco (7), Arcia (11). S_Sogard.

Runners left in scoring position_Minnesota 6 (Kepler, Sano, Buxton 2, Polanco, Gimenez); Milwaukee 2 (Woodruff, Villar). RISP_Minnesota 2 for 11; Milwaukee 0 for 4.

Runners moved up_Buxton, Mauer. GIDP_Mauer.

DP_Milwaukee 1 (Arcia, Thames).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Colon, W, 4-9 7 5 0 0 1 5 101 6.77 Rogers 1 0 0 0 0 2 16 3.74 Belisle 1 0 0 0 0 3 16 4.34 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, L, 1-1 5 2-3 3 2 2 3 2 98 1.50 Barnes 1 2 2 0 2 0 26 4.29 Torres 1 1-3 0 0 0 0 3 19 4.03 Knebel 1 1 0 0 1 1 22 1.55

Inherited runners-scored_Barnes 2-0, Torres 3-0. HBP_Woodruff (Dozier).

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Tripp Gibson; Second, Bill Welke; Third, Lance Barksdale.

T_3:13. A_30,174 (41,900).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.