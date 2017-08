Twins 12, Diamondbacks 5

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta dh 5 0 1 1 0 2 .303 Pollock cf 5 0 1 0 0 0 .272 Lamb 3b 3 1 1 1 1 0 .265 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 0 0 .317 Herrmann 1b 1 0 0 0 0 0 .158 Martinez rf 4 1 1 1 0 2 .281 Iannetta c 3 0 0 0 1 1 .220 Drury 2b 4 2 3 1 0 0 .274 Blanco lf 4 1 1 0 0 2 .234 Rosales ss 4 0 1 1 0 1 .238 Totals 36 5 9 5 2 8

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 2 3 1 1 3 0 .260 Rosario lf 5 1 2 4 0 1 .303 Buxton cf 5 1 1 1 0 1 .240 Escobar dh 5 1 2 0 0 1 .255 Garver 1b 4 1 1 0 1 1 .200 Polanco ss 5 1 1 1 0 0 .244 Kepler rf 4 1 1 2 0 1 .254 Gimenez c 3 3 3 2 0 0 .204 Adrianza 3b 4 0 0 0 0 0 .272 Totals 37 12 12 11 4 5

Arizona 000 310 001— 5 9 2 Minnesota 901 020 00x—12 12 1

E_Lamb 2 (12), Polanco (15). LOB_Arizona 6, Minnesota 6. 2B_Drury 2 (30), Rosales (13), Kepler (26), Gimenez (5). HR_Martinez (25), off Colon; Drury (10), off Colon; Lamb (27), off Colon; Rosario (17), off Shipley; Gimenez (6), off Shipley; Dozier (25), off Shipley. RBIs_Peralta (43), Lamb (95), Martinez (60), Drury (49), Rosales (30), Dozier (68), Rosario 4 (50), Buxton (27), Polanco (41), Kepler 2 (54), Gimenez 2 (13). SB_Pollock (17), Buxton (22).

Runners left in scoring position_Arizona 3 (Peralta, Martinez, Rosales); Minnesota 3 (Escobar, Garver, Kepler). RISP_Arizona 1 for 8; Minnesota 6 for 14.

Runners moved up_Goldschmidt, Rosales, Rosario, Polanco, Adrianza. FIDP_Blanco.

DP_Minnesota 1 (Rosario, Gimenez).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA McFarland, L, 4-5 1-3 5 7 7 2 0 38 5.48 Shipley 5 2-3 7 5 4 2 3 108 6.35 Sherfy 1 0 0 0 0 2 16 0.00 Descalso 1 0 0 0 0 0 12 0.00 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Colon, W, 5-10 6 7 4 4 2 6 91 6.66 Pressly 2 0 0 0 0 1 26 5.36 Perkins 1 2 1 1 0 1 20 20.25

Inherited runners-scored_Shipley 2-2. HBP_Shipley (Gimenez). PB_Iannetta (4).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Sean Barber; Second, Ted Barrett; Third, Angel Hernandez.

T_3:06. A_27,367 (39,021).

