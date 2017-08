Twins 11, Brewers 4

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Santana rf 5 1 3 1 0 2 .280 Braun dh 5 0 3 0 0 1 .281 Shaw 3b 5 0 1 0 0 1 .290 Aguilar 1b 4 0 0 0 1 2 .268 Perez lf 4 0 0 0 0 1 .265 Pina c 4 2 2 0 0 1 .293 Arcia ss 4 1 3 0 0 1 .284 Broxton cf 4 0 1 1 0 2 .223 Villar 2b 4 0 0 1 0 0 .213 Totals 39 4 13 3 1 11

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 2 3 5 0 1 .249 Adrianza 2b 0 0 0 0 0 0 .277 Kepler rf 4 2 3 3 1 0 .251 Sano 3b 5 0 1 0 0 3 .269 Mauer 1b 4 0 1 0 1 0 .272 Grossman dh 4 0 0 0 0 1 .245 Rosario lf 4 3 3 2 0 0 .289 Buxton cf 4 1 1 0 0 0 .221 Castro c 2 2 0 0 2 0 .226 Polanco ss 3 1 2 1 1 0 .232 Totals 35 11 14 11 5 5

Milwaukee 010 300 000— 4 13 1 Minnesota 002 620 10x—11 14 1

E_Villar (12), Polanco (13). LOB_Milwaukee 9, Minnesota 5. 2B_Santana (21), Braun (17), Pina (18). 3B_Braun (1), Polanco (2). HR_Kepler (12), off Garza; Rosario (13), off Garza; Dozier (21), off Garza; Kepler (13), off Garza; Rosario (14), off Jeffress. RBIs_Santana (59), Broxton (40), Villar (33), Dozier 5 (61), Kepler 3 (45), Rosario 2 (40), Polanco (35). SB_Mauer (2), Buxton (19).

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (Aguilar, Perez 2); Minnesota 4 (Dozier, Grossman 3). RISP_Milwaukee 5 for 14; Minnesota 4 for 9.

Runners moved up_Villar, Mauer, Buxton, Castro. GIDP_Villar, Sano, Mauer.

DP_Milwaukee 2 (Villar, Arcia, Aguilar), (Shaw, Villar, Aguilar); Minnesota 1 (Polanco, Dozier, Mauer).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Garza, L, 5-6 3 1-3 8 8 8 2 3 83 4.34 Jeffress 1 2-3 2 2 2 3 1 45 5.40 Torres 1 1 0 0 0 0 10 4.13 Hughes 2 3 1 1 0 1 23 3.77 Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Mejia 3 7 3 3 1 3 64 4.47 Duffey, W, 1-3 2 2 1 0 0 3 30 4.33 Gee, S, 1-1 4 4 0 0 0 5 55 2.70

Mejia pitched to 2 batters in the 4th.

Jeffress pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Torres 1-0. WP_Mejia, Jeffress.

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Stu Scheurwater; Second, Tripp Gibson; Third, Bill Welke.

T_3:30. A_34,185 (39,021).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.