Royals 9, Mariners 1

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Dyson cf 4 0 1 0 0 1 .248 Segura ss 4 0 0 0 0 2 .311 Cano 2b 3 0 1 0 1 1 .272 Cruz dh 4 0 0 0 0 1 .279 Seager 3b 4 0 0 0 0 2 .259 Ruiz c 3 0 0 0 0 1 .223 Martin rf 3 1 1 0 0 0 .171 Heredia lf 3 0 0 0 0 0 .275 Espinosa 1b 3 0 1 1 0 1 .163 Totals 31 1 4 1 1 9

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 5 2 2 1 0 0 .294 Cain cf 5 2 3 0 0 0 .283 Hosmer 1b 5 3 3 3 0 0 .316 Cabrera rf 4 1 3 4 0 0 .296 Moustakas 3b 4 0 1 0 0 0 .274 Moss dh 3 0 0 0 1 1 .208 Escobar ss 4 0 0 0 0 1 .225 Gordon lf 4 0 0 0 0 2 .199 Gallagher c 3 1 1 0 1 0 .333 Totals 37 9 13 8 2 4

Seattle 010 000 000—1 4 1 Kansas City 004 001 40x—9 13 0

E_Espinosa (4). LOB_Seattle 4, Kansas City 6. 2B_Espinosa (9), Cabrera (19). HR_Merrifield (13), off Ramirez; Cabrera (14), off Ramirez; Hosmer (17), off Ramirez. RBIs_Espinosa (31), Merrifield (49), Hosmer 3 (60), Cabrera 4 (62). SB_Dyson (27), Merrifield (18), Cain (20), Escobar (4).

Runners left in scoring position_Seattle 2 (Dyson, Seager); Kansas City 4 (Cabrera, Gordon 3). RISP_Seattle 1 for 4; Kansas City 2 for 11.

Runners moved up_Hosmer. GIDP_Hosmer.

DP_Seattle 1 (Cano, Segura, Espinosa).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Ramirez, L, 4-4 5 8 5 5 0 2 66 5.10 Lawrence 1 0 0 0 0 2 22 6.94 Martin 2 5 4 3 2 0 50 13.50 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, W, 4-2 8 4 1 1 0 7 94 4.70 Feliz 1 0 0 0 1 2 24 4.70

Ramirez pitched to 3 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Lawrence 2-0.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Larry Vanover; Second, Chad Fairchild; Third, Nick Mahrley.

T_2:39. A_29,432 (37,903).

