Royals 7, Athletics 6

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 6 1 0 0 0 1 .287 Cain cf 3 1 2 2 1 0 .293 Hosmer 1b 4 1 2 1 1 1 .315 Cabrera rf 5 0 2 0 0 2 .295 Moustakas 3b 4 1 2 1 1 1 .284 Moss dh 4 0 0 0 1 2 .200 Escobar ss 4 2 3 0 1 0 .236 Gordon lf 5 0 2 2 0 0 .200 Butera c 4 1 1 1 1 0 .268 Totals 39 7 14 7 6 7

Oakland AB R H BI BB SO Avg. R.Davis cf 5 1 2 0 0 2 .239 Semien ss 5 1 2 2 0 1 .254 Lowrie 2b 5 0 2 2 0 0 .274 K.Davis dh 5 0 0 0 0 4 .240 Healy 1b 5 1 2 0 0 0 .262 1-Powell pr 0 0 0 0 0 0 .208 Pinder rf 4 0 1 0 1 2 .249 Chapman 3b 4 1 2 2 0 2 .230 Joyce lf 4 0 0 0 0 3 .231 Garneau c 0 2 0 0 2 0 .198 a-Olson ph 1 0 0 0 0 0 .213 Maxwell c 1 0 1 0 0 0 .216 Totals 39 6 12 6 3 14

Kansas City 100 310 011—7 14 1 Oakland 002 020 020—6 12 1

a-grounded out for Garneau in the 6th.

1-ran for Healy in the 9th.

E_Hosmer (3), Chapman (6). LOB_Kansas City 12, Oakland 9. 2B_Escobar (24), R.Davis (17). HR_Cain (13), off Blackburn; Semien (5), off Duffy; Chapman (9), off Maurer. RBIs_Cain 2 (40), Hosmer (68), Moustakas (77), Gordon 2 (37), Butera (13), Semien 2 (20), Lowrie 2 (42), Chapman 2 (24). SB_Merrifield (22), R.Davis (26). CS_Gordon (4).

Runners left in scoring position_Kansas City 7 (Merrifield 2, Moss 2, Escobar 2, Gordon); Oakland 6 (R.Davis 2, Semien 2, Healy, Pinder). RISP_Kansas City 6 for 15; Oakland 1 for 9.

Runners moved up_Olson. GIDP_Moss.

DP_Oakland 1 (Lowrie, Semien, Healy).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy 5 6 4 4 2 8 101 3.82 Alexander, H, 3 1-3 1 0 0 1 1 12 2.55 Moylan, H, 15 1 2-3 0 0 0 0 2 19 4.53 Maurer, W, 2-5, BS, 4-24 1 4 2 2 0 2 22 6.19 Herrera, S, 26-29 1 1 0 0 0 1 17 3.91 Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn 4 8 4 4 3 2 97 3.46 Castro 1 2 1 1 1 1 29 2.65 Hatcher 1 0 0 0 0 1 9 4.54 Coulombe 1 1 0 0 0 0 12 3.43 Dull 1 1 1 1 2 2 28 5.01 Treinen, L, 1-3 1 2 1 1 0 1 14 4.77

Inherited runners-scored_Moylan 2-0. HBP_Dull (Cain). WP_Coulombe, Herrera. PB_Garneau (6), Maxwell (2).

Umpires_Home, James Hoye; First, Mark Wegner; Second, Will Little; Third, Tim Timmons.

T_3:37. A_15,239 (37,090).

