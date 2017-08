Royals 6, Mariners 4

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Gamel rf 5 0 0 0 0 0 .308 Segura ss 4 1 0 0 1 1 .315 Cano 2b 4 0 2 1 1 0 .275 Cruz dh 5 0 2 0 0 0 .278 Seager 3b 4 1 1 1 0 0 .258 Valencia 1b 3 2 2 1 1 0 .267 Dyson cf 3 0 2 0 0 1 .245 Heredia lf 4 0 1 1 0 1 .276 Zunino c 3 0 0 0 0 2 .222 a-Martin ph 1 0 0 0 0 1 .153 Totals 36 4 10 4 3 6

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 1 0 0 0 1 .291 Cain cf 3 1 2 1 1 0 .275 Cabrera rf 3 0 2 1 1 0 .295 Hosmer 1b 4 0 0 0 0 0 .319 Perez c 3 0 0 0 1 0 .280 Moustakas 3b 3 1 1 1 1 0 .272 Moss dh 4 2 2 3 0 1 .210 Escobar ss 4 1 1 0 0 0 .230 Gordon lf 2 0 0 0 0 0 .201 Totals 30 6 8 6 4 2

Seattle 010 101 001—4 10 1 Kansas City 000 021 21x—6 8 1

a-struck out for Zunino in the 9th.

E_Valencia (9), Moustakas (7). LOB_Seattle 9, Kansas City 5. 2B_Cruz (19), Valencia (17). HR_Seager (15), off Cahill; Valencia (12), off Cahill; Moss (13), off Gallardo; Moss (14), off Pagan. RBIs_Cano (75), Seager (56), Valencia (54), Heredia (20), Cain (34), Cabrera (57), Moustakas (70), Moss 3 (28). SB_Segura 2 (15), Dyson (25), Cain 2 (19). S_Dyson, Gordon.

Runners left in scoring position_Seattle 5 (Cruz, Seager 2, Heredia, Zunino); Kansas City 2 (Perez, Moss). RISP_Seattle 2 for 7; Kansas City 3 for 8.

Runners moved up_Hosmer. GIDP_Hosmer.

DP_Seattle 1 (Cano, Valencia).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gallardo 5 3 3 3 3 1 84 5.35 Rzepczynski, BS, 2-2 1 1 0 0 1 1 15 3.27 Pagan, L, 0-2 2 4 3 2 0 0 27 2.77 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Cahill 4 2-3 6 2 2 2 3 80 4.13 Minor 2 2 1 1 0 1 33 2.52 Moylan 0 1 0 0 0 0 1 4.19 Buchter, W, 4-3 1-3 0 0 0 0 0 1 2.85 Soria, H, 15 1 0 0 0 0 1 9 3.28 Herrera, S, 24-27 1 1 1 1 1 1 21 4.19

Gallardo pitched to 2 batters in the 6th.

Moylan pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Rzepczynski 2-1, Minor 2-0, Buchter 1-0.

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Chad Fairchild; Second, Dave Rackley; Third, Laz Diaz.

T_3:01. A_29,228 (37,903).

