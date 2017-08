Reds 7, Mets 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Reyes 2b 4 2 1 0 1 0 .232 Rosario ss 4 0 0 0 0 0 .240 Cabrera 3b 3 0 1 1 0 2 .259 Nimmo lf 4 0 1 1 0 2 .259 d’Arnaud c 3 0 1 0 1 0 .232 Smith 1b 3 0 0 0 1 1 .164 Lagares cf 4 0 1 0 0 2 .250 Taijeron rf 3 0 1 0 1 2 .083 deGrom p 2 0 0 0 0 0 .222 b-Cecchini ph 1 0 1 0 0 0 .257 Familia p 0 0 0 0 0 0 — Blevins p 0 0 0 0 0 0 — Goeddel p 0 0 0 0 0 0 — d-Flores ph 1 0 0 0 0 0 .270 Totals 32 2 7 2 4 9

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 1 1 0 0 0 .246 Peraza ss 5 1 1 0 0 2 .258 Votto 1b 4 1 1 1 0 0 .310 Suarez 3b 4 1 2 0 0 0 .275 Gennett 2b 4 1 2 3 0 0 .287 Schebler rf 3 1 1 0 1 0 .240 Kivlehan lf 3 0 0 0 1 1 .212 Turner c 3 1 1 2 1 1 .172 Stephenson p 1 0 0 0 0 0 .067 a-Cozart ph 1 0 0 0 0 1 .309 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .182 c-Duvall ph 0 0 0 0 1 0 .252 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 1.000 Totals 33 7 9 6 4 5

New York 101 000 000—2 7 1 Cincinnati 021 010 12x—7 9 0

a-struck out for Stephenson in the 6th. b-singled for deGrom in the 7th. c-walked for Lorenzen in the 8th. d-flied out for Goeddel in the 9th.

E_Rosario (2). LOB_New York 8, Cincinnati 7. 2B_Reyes (22), Taijeron (1), Gennett (19). HR_Gennett (23), off deGrom; Votto (34), off Familia; Turner (2), off Goeddel. RBIs_Cabrera (42), Nimmo (6), Votto (91), Gennett 3 (81), Turner 2 (7). SB_Hamilton (55), Peraza (18). SF_Cabrera. S_Stephenson.

Runners left in scoring position_New York 4 (Reyes 2, Smith, deGrom); Cincinnati 4 (Hamilton, Peraza, Schebler, Kivlehan). RISP_New York 1 for 11; Cincinnati 3 for 12.

Runners moved up_Rosario, deGrom, Hamilton. GIDP_Smith.

DP_Cincinnati 1 (Suarez, Peraza, Votto).

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, L, 14-8 6 6 4 3 3 5 91 3.43 Familia 2-3 1 1 1 0 0 6 5.68 Blevins 1-3 1 1 1 0 0 12 2.85 Goeddel 1 1 1 1 1 0 16 4.26 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Stephenson, W, 3-4 6 5 2 2 3 7 93 5.52 Lorenzen, H, 16 2 1 0 0 0 2 25 4.16 Iglesias 1 1 0 0 1 0 19 2.04

Blevins pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Goeddel 1-1. WP_Goeddel.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ron Kulpa; Second, Chris Conroy; Third, Ryan Blakney.

T_2:42. A_13,634 (42,319).

