Reds 14, Mets 4

By The Associated Press

New York Cincinnati ab r h bi ab r h bi Reyes lf-ss 2 1 1 0 Hmilton cf 6 1 3 1 Nimmo rf 5 0 1 0 Cozart ss 5 3 2 0 A.Cbrra 2b 4 1 2 2 Votto 1b 3 2 1 1 Flores 3b 5 0 1 0 Duvall lf 5 1 1 3 d’Arnud c 4 1 1 0 Gennett 2b 4 3 2 1 D.Smith 1b 4 0 2 2 Suarez 3b 4 2 3 1 A.Rsrio ss 3 0 1 0 Schbler rf 4 2 2 5 Familia p 0 0 0 0 Brnhart c 3 0 1 1 Tijeron ph 1 0 0 0 Romano p 3 0 0 0 Brdford p 0 0 0 0 Storen p 0 0 0 0 Plwecki p 0 0 0 0 Kvlehan ph 1 0 0 0 Lagares cf 4 0 0 0 Shcklfr p 0 0 0 0 Flexen p 2 0 1 0 W.Prlta p 0 0 0 0 Smoker p 0 0 0 0 Ervin ph 1 0 0 0 Mat.Ryn lf 1 1 0 0 A.Chcin p 0 0 0 0 Totals 35 4 10 4 Totals 39 14 15 13

New York 100 002 001— 4 Cincinnati 500 020 07x—14

E_Nimmo (1), Flores 2 (9). DP_New York 2, Cincinnati 1. LOB_New York 9, Cincinnati 10. 2B_A.Cabrera (23), d’Arnaud (14), Hamilton 2 (16), Gennett (18), Suarez (24). HR_Duvall (31), Schebler (26). CS_Reyes (4).

IP H R ER BB SO New York Flexen L,3-3 4 2-3 7 7 7 4 4 Smoker 2-3 1 0 0 3 2 Familia 1 2-3 0 0 0 1 3 Bradford 0 6 7 4 1 0 Plawecki 1 1 0 0 0 0 Cincinnati Romano W,4-5 6 6 3 3 2 5 Storen 1 0 0 0 1 1 Shackelford 2-3 1 0 0 0 0 Peralta 1-3 1 0 0 0 1 Chacin 1 2 1 1 2 1

Bradford pitched to 8 batters in the 8th

WP_Romano, Peralta.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Ryan Blakney; Second, Jerry Meals; Third, Ron Kulpa.

T_3:30. A_12,946 (42,319).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.