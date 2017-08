Reds 11, Padres 3

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 0 1 0 0 1 .274 Asuaje 2b 4 1 2 0 0 1 .301 McGrath p 0 0 0 0 0 0 — Capps p 0 0 0 0 0 0 — Maton p 0 0 0 0 0 0 — Pirela lf 4 2 2 3 0 1 .285 Solarte 3b-2b 4 0 1 0 0 0 .262 Myers 1b 4 0 0 0 0 2 .239 Renfroe rf 3 0 0 0 1 1 .235 Hedges c 4 0 1 0 0 1 .223 Coleman ss 4 0 1 0 0 2 .300 Chacin p 1 0 0 0 0 0 .225 b-Spangenberg ph-3b 2 0 0 0 0 2 .268 Totals 34 3 8 3 1 11

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 2 1 0 0 0 .251 Cozart ss 3 2 2 2 1 1 .318 Votto 1b 3 2 2 3 1 0 .314 Duvall lf 4 1 1 2 0 2 .267 Gennett 2b 4 1 1 0 0 1 .292 Suarez 3b 3 0 0 0 1 0 .255 Winker rf 3 0 0 0 0 1 .214 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — c-Alcantara ph 0 1 0 0 1 0 .178 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 1.000 Barnhart c 3 1 0 0 1 0 .259 Adleman p 1 0 0 0 0 0 .071 Wood p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Peraza ph 1 0 0 0 0 0 .254 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .111 Kivlehan rf 1 1 1 4 1 0 .214 Totals 31 11 8 11 6 5

San Diego 000 200 010— 3 8 0 Cincinnati 102 002 24x—11 8 0

a-grounded out for Wood in the 5th. b-struck out for Chacin in the 7th. c-walked for Peralta in the 8th.

LOB_San Diego 6, Cincinnati 2. 2B_Margot (12), Asuaje (8), Coleman (3), Gennett (15). 3B_Hamilton (9). HR_Pirela (6), off Adleman; Pirela (7), off Peralta; Votto (30), off Chacin; Duvall (25), off Chacin; Cozart (13), off McGrath; Kivlehan (7), off Maton. RBIs_Pirela 3 (25), Cozart 2 (41), Votto 3 (81), Duvall 2 (77), Kivlehan 4 (18). SB_Solarte (3), Alcantara (2). S_Chacin.

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Asuaje, Pirela, Hedges). RISP_San Diego 1 for 5; Cincinnati 2 for 5.

GIDP_Gennett.

DP_San Diego 1 (Chacin, Coleman, Myers).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, L, 11-8 6 5 5 5 3 5 108 4.15 McGrath 1 1 2 2 1 0 22 4.91 Capps 2-3 1 3 3 2 0 28 40.50 Maton 1-3 1 1 1 0 0 3 3.75 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Adleman 4 2-3 6 2 2 1 4 76 5.35 Wood, W, 1-4 1-3 0 0 0 0 0 4 3.76 Lorenzen, H, 13 1 2-3 1 0 0 0 4 30 3.99 Peralta, H, 7 1 1-3 1 1 1 0 0 21 3.26 Iglesias 1 0 0 0 0 3 13 1.81

Inherited runners-scored_Maton 3-3, Wood 2-0, Peralta 2-0. WP_Lorenzen, Capps.

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Bruce Dreckman; Second, Jordan Baker; Third, Chad Whitson.

T_3:06. A_16,240 (42,319).

