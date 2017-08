Red Sox 6, White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 4 0 1 0 0 1 .283 Moncada 2b 4 0 2 0 0 1 .173 Abreu 1b 4 0 0 0 0 2 .291 Delmonico lf 4 1 1 0 0 2 .348 Saladino dh 4 1 1 0 0 0 .204 Sanchez 3b 4 1 2 1 0 1 .259 Anderson ss 4 0 1 1 0 2 .237 Narvaez c 4 0 1 0 0 1 .260 Hanson rf 3 0 0 1 0 2 .232 Totals 35 3 9 3 0 12

Boston AB R H BI BB SO Avg. Holt 2b 3 0 0 0 0 0 .200 Nunez dh 4 1 1 1 0 1 .319 Benintendi lf 2 2 1 0 2 1 .269 Young rf 4 2 3 5 0 1 .251 Devers 3b 3 0 1 0 1 0 .349 Bogaerts ss 3 0 1 0 1 0 .280 Moreland 1b 4 0 0 0 0 1 .242 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 0 0 .259 Leon c 3 1 1 0 1 2 .245 Totals 29 6 8 6 5 6

Chicago 030 000 000—3 9 0 Boston 201 030 00x—6 8 0

LOB_Chicago 6, Boston 6. 2B_Saladino (6), Young (10), Leon (10). HR_Nunez (8), off Pelfrey; Young (6), off Pelfrey; Young (7), off Pelfrey. RBIs_Sanchez (27), Anderson (32), Hanson (8), Nunez (43), Young 5 (24). SB_Benintendi (12), Devers (1), Bogaerts (10). CS_Bradley Jr. (3). SF_Hanson.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Garcia, Moncada, Delmonico); Boston 4 (Nunez, Bogaerts, Bradley Jr., Leon). RISP_Chicago 2 for 7; Boston 1 for 10.

Runners moved up_Narvaez, Abreu, Garcia, Bradley Jr., Moreland. GIDP_Bogaerts.

DP_Chicago 1 (Sanchez, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Pelfrey, L, 3-10 5 2-3 8 6 6 3 2 89 5.31 Holmberg 0 0 0 0 0 0 1 3.65 Minaya 1 1-3 0 0 0 2 2 25 4.44 Bummer 1 0 0 0 0 2 13 5.79 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Fister, W, 2-5 6 1-3 8 3 3 0 7 87 5.03 Reed, H, 6 2-3 0 0 0 0 1 6 2.56 Barnes, H, 18 1 0 0 0 0 2 11 3.33 Kimbrel, S, 27-31 1 1 0 0 0 2 10 1.51

Holmberg pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Holmberg 1-0, Minaya 2-0, Reed 1-0. HBP_Pelfrey (Bradley Jr.), Holmberg (Holt).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Jerry Layne; Second, Marvin Hudson; Third, Mike Estabrook.

T_2:36. A_37,283 (37,499).

