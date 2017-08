Red Sox 6, White Sox 3

By The Associated Press

Chicago Boston ab r h bi ab r h bi L.Grcia cf 4 0 1 0 Holt 2b 3 0 0 0 Moncada 2b 4 0 2 0 E.Nunez dh 4 1 1 1 Abreu 1b 4 0 0 0 Bnntndi lf 2 2 1 0 Dlmnico lf 4 1 1 0 Young rf 4 2 3 5 Sladino dh 4 1 1 0 Devers 3b 3 0 1 0 Y.Sanch 3b 4 1 2 1 Bgaerts ss 3 0 1 0 T.Andrs ss 4 0 1 1 Mreland 1b 4 0 0 0 Narvaez c 4 0 1 0 Brdly J cf 3 0 0 0 Hanson rf 3 0 0 1 Leon c 3 1 1 0 Totals 35 3 9 3 Totals 29 6 8 6

Chicago 030 000 000—3 Boston 201 030 00x—6

DP_Chicago 1. LOB_Chicago 6, Boston 6. 2B_Saladino (6), Young (10), Leon (10). HR_E.Nunez (8), Young 2 (7). SB_Benintendi (12), Devers (1), Bogaerts (10). CS_Bradley Jr. (3). SF_Hanson (3).

IP H R ER BB SO Chicago Pelfrey L,3-10 5 2-3 8 6 6 3 2 Holmberg 0 0 0 0 0 0 Minaya 1 1-3 0 0 0 2 2 Bummer 1 0 0 0 0 2 Boston Fister W,2-5 6 1-3 8 3 3 0 7 Reed H,6 2-3 0 0 0 0 1 Barnes H,18 1 0 0 0 0 2 Kimbrel S,27-31 1 1 0 0 0 2

Holmberg pitched to 1 batter in the 6th

HBP_by Pelfrey (Bradley Jr.), by Holmberg (Holt).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Jerry Layne; Second, Marvin Hudson; Third, Mike Estabrook.

T_2:36. A_37,283 (37,499).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.