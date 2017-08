Red Sox 6, Blue Jays 5

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Nunez 2b 4 2 2 1 1 0 .310 Benintendi cf 5 1 2 0 0 0 .275 Betts rf 3 0 0 0 2 0 .263 Moreland 1b 5 0 2 1 0 2 .254 Bogaerts ss 4 0 0 1 1 2 .276 Devers 3b 4 0 0 0 0 1 .286 Ramirez dh 4 2 2 0 0 1 .246 Vazquez c 4 1 4 2 0 0 .294 Holt lf 4 0 0 0 0 0 .180 Totals 37 6 12 5 4 6

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Pearce lf 4 0 0 0 1 0 .264 Donaldson 3b 5 0 1 0 0 2 .259 Smoak 1b 3 2 1 2 2 0 .289 Bautista rf 4 1 1 0 1 1 .209 1-Carrera pr 0 0 0 0 0 0 .301 Morales dh 4 0 1 2 1 0 .244 Pillar cf 4 1 1 0 0 0 .252 Barney 2b 4 0 2 0 0 0 .225 Goins ss 4 0 1 1 0 1 .226 Lopez c 2 1 0 0 2 1 .172 Totals 34 5 8 5 7 5

Boston 011 000 400—6 12 1 Toronto 200 100 002—5 8 1

1-ran for Bautista in the 9th.

E_Pomeranz (3), Lopez (2). LOB_Boston 8, Toronto 9. 2B_Benintendi (19), Ramirez (18), Vazquez (14), Bautista (22), Morales (21), Pillar (31). HR_Nunez (11), off Stroman; Vazquez (4), off Barnes; Smoak (36), off Kimbrel. RBIs_Nunez (52), Moreland (59), Bogaerts (50), Vazquez 2 (26), Smoak 2 (84), Morales 2 (63), Goins (51). SB_Betts (19), Vazquez (7).

Runners left in scoring position_Boston 3 (Nunez, Bogaerts, Holt); Toronto 5 (Donaldson 2, Pillar, Barney 2). RISP_Boston 2 for 8; Toronto 3 for 14.

GIDP_Devers, Holt, Pearce, Donaldson.

DP_Boston 2 (Devers, Nunez, Moreland), (Devers, Moreland); Toronto 2 (Barney, Goins, Smoak), (Goins, Lopez, Smoak).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pomeranz, W, 14-4 6 7 3 3 5 4 105 3.23 Reed, H, 9 1 0 0 0 0 1 15 2.98 Workman, H, 3 1 0 0 0 0 0 7 2.15 Kimbrel, S, 30-34 1 1 2 2 2 0 21 1.61 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman 6 7 2 1 0 4 99 3.11 Barnes, L, 2-5, BS, 3-3 1-3 2 3 3 1 0 17 3.56 Loup 0 2 1 1 1 0 10 4.22 Tepera 2-3 0 0 0 1 0 8 3.31 Koehler 1 1 0 0 0 1 13 7.30 Campos 1 0 0 0 1 1 23 3.09

Loup pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Loup 1-1, Tepera 3-1.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, John Tumpane; Second, Sean Barber; Third, Ted Barrett.

T_3:23. A_35,630 (49,282).

