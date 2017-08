Red Sox 10, Yankees 5

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Nunez 2b 5 2 1 0 0 1 .321 Holt 2b 0 0 0 0 0 0 .203 Betts rf 5 2 2 2 0 0 .271 Benintendi lf 5 2 2 6 0 1 .280 Ramirez dh 5 0 1 0 0 1 .253 Moreland 1b 5 1 2 0 0 1 .241 Bogaerts ss 4 1 0 0 0 0 .277 Devers 3b 4 0 2 2 0 1 .327 Vazquez c 3 1 1 0 1 1 .280 Bradley Jr. cf 3 1 1 0 1 2 .257 Totals 39 10 12 10 2 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 5 1 1 0 0 2 .254 Hicks rf 4 0 0 0 1 1 .280 Judge dh 4 0 0 0 0 2 .289 Sanchez c 4 1 2 2 0 0 .269 Gregorius ss 4 1 2 0 0 0 .312 Wade ss 0 0 0 0 0 0 .128 Frazier 3b 3 0 0 0 1 0 .213 Headley 1b 4 1 2 1 0 0 .272 Ellsbury cf 4 1 1 2 0 0 .241 Torreyes 2b 4 0 1 0 0 0 .287 Totals 36 5 9 5 2 5

Boston 005 050 000—10 12 2 New York 200 100 002— 5 9 2

E_Pomeranz (2), Devers (3), Gregorius (5), Frazier (9). LOB_Boston 4, New York 6. 2B_Betts (33), Moreland (25), Devers (3), Sanchez (15). HR_Benintendi (15), off Severino; Benintendi (16), off Severino; Sanchez (19), off Pomeranz; Headley (7), off Scott; Ellsbury (5), off Scott. RBIs_Betts 2 (72), Benintendi 6 (65), Devers 2 (9), Sanchez 2 (55), Headley (45), Ellsbury 2 (25).

Runners left in scoring position_Boston 3 (Betts 2, Bradley Jr.); New York 3 (Gardner 2, Gregorius). RISP_Boston 4 for 11; New York 1 for 5.

Runners moved up_Vazquez, Nunez, Ellsbury. LIDP_Bogaerts. GIDP_Judge, Frazier.

DP_Boston 2 (Devers, Nunez, Moreland), (Bogaerts, Moreland); New York 1 (Gardner, Torreyes).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pomeranz, W, 12-4 6 2-3 7 3 3 2 5 111 3.39 Workman 1 1-3 0 0 0 0 0 21 1.66 Scott 1 2 2 2 0 0 22 3.90 New York IP H R ER BB SO NP ERA Severino, L, 9-5 4 1-3 8 10 8 2 4 90 3.32 Gallegos 2 2-3 1 0 0 0 4 38 5.79 Mitchell 2 3 0 0 0 0 22 3.33

Inherited runners-scored_Gallegos 2-2.

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Laz Diaz; Second, CB Bucknor; Third, Fieldin Culbreth.

T_3:13. A_47,241 (49,642).

