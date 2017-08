Red Sox 10, Cardinals 4

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 1 0 0 0 1 1 .249 a-Voit ph-1b 2 2 2 0 0 0 .263 Pham lf 4 1 1 0 0 1 .308 DeJong ss 4 0 2 1 0 0 .300 Fowler cf 4 1 3 2 0 0 .258 Molina c 2 0 0 0 0 0 .273 b-C.Kelly ph-c 2 0 1 1 0 1 .182 Gyorko 3b 3 0 1 0 0 1 .271 Garcia 3b 1 0 0 0 0 0 .235 Wong 2b 4 0 0 0 0 2 .302 Martinez dh 3 0 0 0 1 1 .281 Grichuk rf 3 0 0 0 1 2 .241 Totals 33 4 10 4 3 9

Boston AB R H BI BB SO Avg. Nunez 2b 5 1 2 1 0 0 .323 Betts rf 5 1 1 0 0 2 .265 Benintendi lf 3 2 1 0 0 0 .279 Young lf 1 0 0 0 0 1 .244 Ramirez dh 4 1 2 2 1 1 .253 Devers 3b 4 2 2 1 1 0 .348 Bogaerts ss 5 1 3 1 0 0 .280 Moreland 1b 4 1 2 1 0 1 .243 Holt 1b 1 0 0 0 0 0 .195 Leon c 4 1 1 2 0 0 .238 Bradley Jr. cf 2 0 1 2 1 0 .256 Totals 38 10 15 10 3 5

St. Louis 000 003 010— 4 10 1 Boston 100 081 00x—10 15 0

a-singled for Carpenter in the 6th. b-singled for Molina in the 6th.

E_Garcia (5). LOB_St. Louis 5, Boston 9. 2B_Fowler (16), Voit (8), Ramirez (15), Leon (11). RBIs_DeJong (43), Fowler 2 (45), C.Kelly (5), Nunez (44), Ramirez 2 (46), Devers (13), Bogaerts (44), Moreland (51), Leon 2 (31), Bradley Jr. 2 (47).

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (Pham, C.Kelly); Boston 6 (Nunez 2, Betts, Benintendi, Moreland 2). RISP_St. Louis 3 for 8; Boston 9 for 15.

Runners moved up_Pham, Nunez. GIDP_Molina, Martinez, Devers, Holt.

DP_St. Louis 2 (Wong, DeJong, Carpenter), (Wong, DeJong, Voit); Boston 2 (Bogaerts, Nunez, Moreland), (Bogaerts, Nunez, Moreland). TP_Boston 1 (Devers, Nunez, Moreland).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Leake, L, 7-11 4 1-3 9 8 8 2 2 78 3.88 Bowman 2-3 3 1 1 0 0 16 3.56 Cecil 1 3 1 1 1 1 25 4.38 Brebbia 1 0 0 0 0 2 9 2.18 Tuivailala 1 0 0 0 0 0 9 2.49 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello, W, 7-14 7 8 3 3 2 6 106 4.59 J.Kelly 1 2 1 1 0 1 23 1.85 Scott 1 0 0 0 1 2 21 3.72

Inherited runners-scored_Bowman 3-3. HBP_Leake 2 (Bradley Jr.,Benintendi). WP_J.Kelly.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Chris Segal; Second, Mark Ripperger; Third, Tom Hallion.

T_2:52. A_37,345 (37,499).

