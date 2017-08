Rays 5, Astros 3

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Dickerson lf 5 1 3 1 0 0 .304 Duda 1b 4 1 0 0 1 1 .250 Longoria 3b 4 1 1 1 1 0 .273 Morrison dh 4 0 1 0 1 2 .248 Souza Jr. rf 4 1 2 3 1 2 .272 1-Bourjos pr-cf 0 0 0 0 0 0 .236 Miller 2b 4 1 0 0 1 0 .197 Ramos c 3 0 0 0 0 1 .185 Smith cf-rf 4 0 1 0 0 1 .287 Hechavarria ss 4 0 0 0 0 1 .254 Totals 36 5 8 5 5 8

Houston AB R H BI BB SO Avg. Altuve 2b 4 1 3 1 0 1 .365 Bregman ss 4 1 3 1 0 0 .274 Gurriel 3b 4 0 2 1 0 0 .286 Gattis c 4 0 0 0 0 1 .278 Gonzalez lf 4 0 0 0 0 3 .309 Fisher rf 4 0 1 0 0 2 .288 White 1b 3 0 0 0 0 1 .200 a-Reddick ph 1 0 0 0 0 0 .306 Reed dh 4 0 0 0 0 1 .000 Marisnick cf 2 1 0 0 1 1 .249 b-Beltran ph 1 0 0 0 0 0 .240 Totals 35 3 9 3 1 10

Tampa Bay 010 001 300—5 8 0 Houston 101 010 000—3 9 3

a-grounded out for White in the 9th. b-grounded out for Marisnick in the 9th.

1-ran for Souza Jr. in the 9th.

E_Bregman (8), Gattis (7), Fisher (1). LOB_Tampa Bay 10, Houston 6. 2B_Longoria (28), Morrison (17), Souza Jr. (18), Smith (6), Bregman (27), Gurriel (29). HR_Souza Jr. (23), off McHugh; Altuve (16), off Snell. RBIs_Dickerson (50), Longoria (66), Souza Jr. 3 (68), Altuve (62), Bregman (36), Gurriel (54). SB_Altuve (24), Bregman 2 (12).

Runners left in scoring position_Tampa Bay 8 (Dickerson, Duda 2, Morrison, Souza Jr., Miller 3); Houston 3 (Gurriel 2, Gonzalez). RISP_Tampa Bay 2 for 15; Houston 2 for 7.

Runners moved up_Hechavarria. GIDP_Gattis.

DP_Tampa Bay 1 (Longoria, Miller, Duda).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Snell 4 7 3 3 1 5 90 4.98 Boxberger, W, 3-3 2 0 0 0 0 3 22 3.65 Romo, H, 9 1 2 0 0 0 1 16 5.90 Hunter, H, 14 1 0 0 0 0 1 8 1.70 Colome, S, 33-38 1 0 0 0 0 0 13 3.38 Houston IP H R ER BB SO NP ERA McHugh 6 5 2 1 2 6 100 3.24 Liriano, L, 6-6, H, 1 1-3 1 2 1 1 0 10 5.96 Devenski, BS, 5-8 2-3 1 1 0 0 1 16 2.82 Martes 2 1 0 0 2 1 35 5.19

Snell pitched to 3 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Boxberger 2-0, Devenski 2-2. WP_Devenski.

Umpires_Home, James Hoye; First, Ramon De Jesus; Second, Jeff Kellogg; Third, Tim Timmons.

T_3:23. A_23,404 (42,060).

