Rangers 5, Angels 3

By The Associated Press

Texas Los Angeles ab r h bi ab r h bi DShelds cf 4 2 0 0 Maybin lf 4 0 0 0 Choo dh 4 1 2 1 Trout cf 4 1 1 1 Andrus ss 3 1 0 0 Pujols dh 5 0 1 0 Beltre 3b 4 1 1 4 Cron 1b 2 1 0 1 Mazara rf 4 0 1 0 Simmons ss 2 0 1 0 Napoli 1b 4 0 2 0 J.Marte 3b 4 0 0 0 Odor 2b 4 0 0 0 Calhoun rf 3 1 0 0 Rua lf 4 0 0 0 Mldnado c 4 0 2 1 Chrinos c 3 0 1 0 Cowart 2b 3 0 0 0 Revere ph 1 0 0 0 Totals 34 5 7 5 Totals 32 3 5 3

Texas 104 000 000—5 Los Angeles 010 001 001—3

LOB_Texas 5, Los Angeles 9. 2B_Choo (12). HR_Beltre (14). SB_DeShields (25), Maybin (27), Trout (14), Simmons (18).

IP H R ER BB SO Texas Hamels W,9-1 7 3 2 2 2 3 Leclerc H,10 2-3 0 0 0 3 1 Claudio S,7-9 1 1-3 2 1 1 1 1 Los Angeles Skaggs L,1-4 5 1-3 4 5 4 1 4 Paredes 2-3 1 0 0 0 0 Chavez 3 2 0 0 0 6

HBP_by Skaggs (DeShields), by Hamels (Cron), by Skaggs (Andrus).

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Gary Cederstrom; Second, Gabe Morales; Third, Adrian Johnson.

T_3:11. A_35,204 (43,250).

