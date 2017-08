Pirates 6, Cardinals 4

By The Associated Press

St. Louis Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Crpnter 1b 3 0 0 0 S.Marte lf 5 1 3 2 Pham cf 4 0 0 0 Hrrison 3b 5 0 0 0 DeJong ss 3 1 1 2 McCtchn cf 4 0 0 0 Gyorko 3b 4 0 0 0 J.Bell 1b 3 1 0 0 Mrtinez rf 4 2 2 1 A.Frzer 2b-rf 4 1 3 2 Wong 2b 4 0 1 1 S.Rdrig ss 4 1 2 0 Grichuk lf 4 0 2 0 Jaso rf 3 0 2 0 C.Kelly c 4 0 0 0 Rivero p 0 0 0 0 Wacha p 1 0 0 0 E.Diaz c 4 0 0 0 Voit ph 1 0 0 0 Kuhl p 2 1 1 0 Lucas p 0 0 0 0 Nvrskas p 0 0 0 0 Cecil p 0 0 0 0 J.Osuna ph 1 1 1 1 G.Grcia ph 1 1 1 0 Kontos p 0 0 0 0 Brebbia p 0 0 0 0 Nicasio p 0 0 0 0 Moroff ph-2b 1 0 0 0 Totals 33 4 7 4 Totals 36 6 12 5

St. Louis 010 000 021—4 Pittsburgh 050 001 00x—6

E_DeJong (6). DP_St. Louis 1, Pittsburgh 1. LOB_St. Louis 4, Pittsburgh 8. 2B_Martinez (8), Grichuk 2 (23), A.Frazier (17), Kuhl (1). HR_DeJong (20), Martinez (10), S.Marte (3), A.Frazier (4), J.Osuna (6). SB_S.Marte 2 (12).

IP H R ER BB SO St. Louis Wacha L,9-6 4 7 5 5 2 3 Lucas 2 4 1 1 0 2 Cecil 1 1 0 0 0 1 Brebbia 1 0 0 0 0 1 Pittsburgh Kuhl W,6-8 5 3 1 1 1 6 Neverauskas 1 0 0 0 0 1 Kontos 1 1 0 0 0 2 Nicasio 1 2 2 2 0 0 Rivero S,13-14 1 1 1 1 0 1

HBP_by Kuhl (Carpenter). WP_Kuhl.

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Gerry Davis; Second, Rob Drake; Third, Pat Hoberg.

T_2:49. A_34,660 (38,362).

