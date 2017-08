Pirates 10, Padres 6

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 5 1 2 1 0 0 .280 Asuaje 2b 4 2 2 2 1 1 .311 Pirela lf 4 0 0 0 0 3 .286 Cordoba lf-rf 1 0 0 0 0 0 .220 Solarte ss-3b 5 1 2 1 0 0 .260 Myers 1b 3 0 0 0 2 0 .240 Spangenberg 3b-lf 4 0 2 1 1 1 .275 Renfroe rf 3 0 0 0 0 2 .231 Maton p 0 0 0 0 0 0 — b-Sanchez ph 1 0 0 0 0 1 .247 Yates p 0 0 0 0 0 0 — McGrath p 0 0 0 0 0 0 — Hedges c 3 1 1 0 1 0 .219 Wood p 2 1 0 0 0 1 .200 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .400 Baumann p 0 0 0 0 0 0 — Szczur rf 1 0 0 0 0 0 .225 Coleman ss 0 0 0 0 0 0 .235 Totals 36 6 9 5 5 9

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte lf 3 0 0 0 2 0 .248 Harrison 2b 5 0 3 3 0 1 .282 McCutchen cf 5 1 1 0 0 2 .293 Freese 3b 5 2 2 1 0 1 .268 Osuna rf 2 1 1 0 1 0 .262 Benoit p 0 0 0 0 0 0 — Schugel p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Polanco ph 1 1 1 3 0 0 .265 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — d-Jaso ph 1 0 0 0 0 1 .215 Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Bell 1b 4 1 1 0 1 0 .251 Cervelli c 5 2 2 0 0 1 .258 Mercer ss 3 2 2 0 1 1 .263 Nova p 1 0 0 0 0 1 .024 a-Frazier ph-rf 1 0 1 2 0 0 .285 Totals 36 10 14 9 5 8

San Diego 000 031 200— 6 9 2 Pittsburgh 000 022 60x—10 14 1

a-singled, advanced to 2nd for Nova in the 6th. b-struck out for Maton in the 7th. c-homered for Schugel in the 7th. d-struck out for Nicasio in the 8th.

E_Pirela (4), Hedges (7), Freese (8). LOB_San Diego 9, Pittsburgh 9. 2B_Asuaje (7), Freese (10). HR_Asuaje (2), off Nova; Solarte (11), off Nova; Margot (9), off Benoit; Freese (8), off Wood; Polanco (10), off Yates. RBIs_Margot (25), Asuaje 2 (12), Solarte (41), Spangenberg (32), Harrison 3 (36), Freese (36), Frazier 2 (33), Polanco 3 (32). SB_Marte (8). SF_Frazier. S_Nova.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Solarte, Hedges, Sanchez 2, Cordoba); Pittsburgh 4 (Marte 2, McCutchen 2). RISP_San Diego 1 for 12; Pittsburgh 4 for 9.

Runners moved up_Renfroe. GIDP_Hedges.

DP_Pittsburgh 1 (Mercer, Harrison, Bell).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Wood 5 6 4 4 2 5 89 6.49 Stammen, H, 4 2-3 1 0 0 0 0 10 3.79 Baumann 0 1 0 0 0 0 3 0.00 Maton 1-3 0 0 0 0 0 5 2.78 Yates, L, 2-2 1-3 4 6 6 2 1 27 3.58 McGrath 1 2-3 2 0 0 1 2 39 0.00 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova 6 6 4 1 2 5 72 3.66 Benoit 2-3 2 2 2 2 1 24 4.53 Schugel, W, 2-0 1-3 0 0 0 1 1 12 1.42 Nicasio 1 1 0 0 0 1 16 2.32 Rivero 1 0 0 0 0 1 12 0.97

Wood pitched to 2 batters in the 6th.

Baumann pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Stammen 1-0, Baumann 2-1, Maton 2-0, McGrath 3-3, Schugel 3-1. HBP_Nicasio (Szczur). WP_Nova.

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Stu Scheurwater; Second, Tripp Gibson; Third, Dan Lassogna.

T_3:35. A_32,243 (38,362).

