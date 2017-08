Mets 10, Phillies 0

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Granderson rf 5 2 2 2 0 1 .225 Walker 3b 5 3 4 1 0 0 .261 Cespedes lf 5 1 2 0 0 2 .273 Conforto cf 3 2 1 3 2 1 .290 Flores 1b 5 1 3 3 0 1 .287 Reyes 2b 5 0 1 1 0 3 .220 d’Arnaud c 5 0 0 0 0 1 .235 Rosario ss 3 0 0 0 0 0 .161 deGrom p 3 0 0 0 0 2 .232 Goeddel p 0 0 0 0 0 0 — b-Nimmo ph 0 1 0 0 1 0 .280 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 39 10 13 10 3 11

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 0 0 0 0 2 .290 Galvis ss 3 0 0 0 0 2 .255 Pinto p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — c-Nava ph 1 0 0 0 0 1 .300 Herrera cf 4 0 1 0 0 0 .283 Franco 3b 3 0 1 0 0 0 .228 Williams rf 3 0 1 0 0 2 .290 Joseph 1b 3 0 1 0 0 1 .245 Hoskins lf 2 0 0 0 1 1 .000 Rupp c 3 0 0 0 0 1 .229 Velasquez p 0 0 0 0 0 0 .250 Leiter Jr. p 1 0 0 0 0 1 .100 a-Kim ph 1 0 0 0 0 1 .218 Therrien p 0 0 0 0 0 0 — Blanco ss 1 0 0 0 0 1 .167 Totals 29 0 4 0 1 13

New York 301 000 303—10 13 1 Philadelphia 000 000 000— 0 4 0

a-struck out for Leiter Jr. in the 6th. b-walked for Goeddel in the 9th. c-struck out for Garcia in the 9th.

E_Cespedes (5). LOB_New York 6, Philadelphia 3. 2B_Cespedes (15), Flores (15), Reyes (18), Franco (20). HR_Flores (14), off Velasquez; Walker (10), off Leiter Jr.; Conforto (24), off Therrien; Granderson (16), off Garcia. RBIs_Granderson 2 (44), Walker (35), Conforto 3 (61), Flores 3 (37), Reyes (39). CS_Rosario (1).

Runners left in scoring position_New York 4 (Conforto, Reyes, d’Arnaud 2); Philadelphia 2 (Joseph, Hoskins). RISP_New York 2 for 10; Philadelphia 1 for 6.

Runners moved up_Cespedes. GIDP_Hoskins, Rupp.

DP_New York 2 (Reyes, Rosario, Flores), (Rosario, Reyes, Flores).

New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom, W, 13-5 6 2-3 4 0 0 0 9 100 3.21 Goeddel 1 1-3 0 0 0 1 2 26 3.18 Sewald 1 0 0 0 0 2 15 4.18 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Velasquez, L, 2-7 1 3 3 3 1 1 32 5.12 Leiter Jr. 5 4 1 1 0 7 64 4.08 Therrien 1 3 3 3 0 1 24 16.20 Pinto 1 0 0 0 0 1 10 5.94 Garcia 1 3 3 3 2 1 31 3.12

Inherited runners-scored_Goeddel 2-0. HBP_Leiter Jr. (Rosario). WP_Leiter Jr..

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Roberto Ortiz; Second, Cory Blaser; Third, Doug Eddings.

T_3:03. A_27,716 (43,651).

