Marlins 3, Mets 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 4 0 0 0 0 0 .291 Stanton rf 2 1 0 0 2 0 .286 Yelich cf 4 0 1 0 0 1 .280 Ozuna lf 1 1 0 1 2 0 .303 Realmuto c 4 1 1 2 0 0 .292 Dietrich 3b 4 0 1 0 0 2 .247 Telis 1b 4 0 1 0 0 0 .245 Rojas ss 4 0 1 0 0 0 .293 Nicolino p 2 0 0 0 0 0 .000 McGowan p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Moore ph 1 0 0 0 0 1 .231 Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 .000 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 3 5 3 4 4

New York AB R H BI BB SO Avg. Lagares cf 4 1 1 0 0 1 .273 Cabrera 2b 4 0 2 0 0 0 .261 Cespedes lf 4 0 0 0 0 0 .271 Flores 1b 3 0 1 1 1 1 .282 d’Arnaud c 4 0 0 0 0 0 .226 Rosario ss 4 0 2 0 0 0 .241 Reynolds 3b 3 0 0 0 0 0 .214 c-Conforto ph 1 0 0 0 0 0 .278 Nimmo rf 3 0 1 0 0 1 .263 Flexen p 2 0 0 0 0 1 .125 Smoker p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Smith ph 1 0 0 0 0 1 .154 Sewald p 0 0 0 0 0 0 .000 Blevins p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 1 7 1 1 5

Miami 021 000 000—3 5 1 New York 001 000 000—1 7 0

a-struck out for McGowan in the 7th. b-struck out for Smoker in the 7th. c-popped out for Reynolds in the 9th.

E_McGowan (1). LOB_Miami 5, New York 6. 2B_Yelich (27). HR_Realmuto (14), off Flexen. RBIs_Ozuna (91), Realmuto 2 (50), Flores (39). SB_Rosario (3). SF_Ozuna.

Runners left in scoring position_Miami 2 (Realmuto, Rojas); New York 2 (d’Arnaud, Reynolds). RISP_Miami 0 for 3; New York 1 for 4.

Runners moved up_Cespedes. GIDP_Yelich, d’Arnaud.

DP_Miami 1 (Dietrich, Gordon, Telis); New York 1 (Flexen, Rosario, Flores).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Nicolino, W, 2-1 5 6 1 1 0 1 74 4.11 McGowan, H, 2 1 1 0 0 1 0 19 3.21 Steckenrider, H, 6 1 0 0 0 0 3 16 1.89 Barraclough, H, 16 1 0 0 0 0 1 11 3.35 Ziegler, S, 5-8 1 0 0 0 0 0 7 5.25 New York IP H R ER BB SO NP ERA Flexen, L, 2-2 5 1-3 5 3 3 4 1 98 6.55 Smoker 1 2-3 0 0 0 0 1 19 6.69 Sewald 1 0 0 0 0 1 6 4.13 Blevins 1 0 0 0 0 1 14 2.79

Inherited runners-scored_Smoker 2-0.

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Alfonso Marquez; Second, Ryan Blakney; Third, Chad Fairchild.

T_2:53. A_25,958 (41,922).

