Marlins 3, Mets 1

Miami New York ab r h bi ab r h bi D.Grdon 2b 4 0 0 0 Lagares cf 4 1 1 0 Stanton rf 2 1 0 0 A.Cbrra 2b 4 0 2 0 Yelich cf 4 0 1 0 Cespdes lf 4 0 0 0 Ozuna lf 1 1 0 1 Flores 1b 3 0 1 1 Ralmuto c 4 1 1 2 d’Arnud c 4 0 0 0 Detrich 3b 4 0 1 0 A.Rsrio ss 4 0 2 0 Telis 1b 4 0 1 0 Mat.Ryn 3b 3 0 0 0 Rojas ss 4 0 1 0 Cnforto ph 1 0 0 0 Ncolino p 2 0 0 0 Nimmo rf 3 0 1 0 D.McGwn p 0 0 0 0 Flexen p 2 0 0 0 T.Moore ph 1 0 0 0 Smoker p 0 0 0 0 Stcknrd p 0 0 0 0 D.Smith ph 1 0 0 0 Brrclgh p 0 0 0 0 Sewald p 0 0 0 0 Ziegler p 0 0 0 0 Blevins p 0 0 0 0 Totals 30 3 5 3 Totals 33 1 7 1

Miami 021 000 000—3 New York 001 000 000—1

E_D.McGowan (1). DP_Miami 1, New York 1. LOB_Miami 5, New York 6. 2B_Yelich (27). HR_Realmuto (14). SB_A.Rosario (3). SF_Ozuna (2).

IP H R ER BB SO Miami Nicolino W,2-1 5 6 1 1 0 1 McGowan H,2 1 1 0 0 1 0 Steckenrider H,6 1 0 0 0 0 3 Barraclough H,16 1 0 0 0 0 1 Ziegler S,5-8 1 0 0 0 0 0 New York Flexen L,2-2 5 1-3 5 3 3 4 1 Smoker 1 2-3 0 0 0 0 1 Sewald 1 0 0 0 0 1 Blevins 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Larry Vanover; First, Alfonso Marquez; Second, Ryan Blakney; Third, Chad Fairchild.

T_2:53. A_25,958 (41,922).

