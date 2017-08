Indians 13, Red Sox 6

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Nunez 2b 5 0 2 0 0 1 .316 Betts rf 4 1 1 0 0 2 .263 Davis lf 1 0 0 0 0 1 .233 Benintendi cf 5 0 1 0 0 3 .278 H.Ramirez dh 4 0 0 0 0 2 .246 Devers 3b 3 1 0 0 1 1 .302 Bogaerts ss 3 2 2 2 1 0 .281 Moreland 1b 4 2 3 4 0 0 .252 Leon c 3 0 0 0 1 2 .239 Holt lf-rf 2 0 0 0 2 1 .196 Totals 34 6 9 6 5 13

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 5 1 3 2 0 1 .266 Gonzalez ss 1 0 0 0 0 1 .259 Jackson cf 4 0 0 0 0 3 .315 Zimmer cf 2 1 1 0 0 0 .246 J.Ramirez 2b 5 1 2 0 0 0 .299 Encarnacion 1b 2 1 0 0 3 1 .249 Bruce rf 5 2 2 1 0 2 .267 Guyer lf 3 2 1 1 1 1 .226 Diaz dh 4 4 4 2 1 0 .230 Perez c 4 0 3 2 1 0 .195 Urshela 3b 5 1 2 4 0 0 .205 Totals 40 13 18 12 6 9

Boston 001 300 020— 6 9 2 Cleveland 043 012 30x—13 18 0

E_Devers (5), Leon (5). LOB_Boston 6, Cleveland 10. 2B_Betts (36), J.Ramirez (40), Diaz 2 (3), Perez (9). 3B_Bogaerts (5), Diaz (1). HR_Moreland (16), off Bauer; Moreland (17), off Goody; Bruce (33), off Workman; Lindor (22), off Boyer. RBIs_Bogaerts 2 (47), Moreland 4 (58), Lindor 2 (61), Bruce (88), Guyer (17), Diaz 2 (5), Perez 2 (24), Urshela 4 (7). SB_J.Ramirez (13). CS_Nunez (7). SF_Guyer.

Runners left in scoring position_Boston 2 (H.Ramirez 2); Cleveland 5 (J.Ramirez 2, Encarnacion, Urshela, Zimmer). RISP_Boston 2 for 8; Cleveland 8 for 19.

Runners moved up_H.Ramirez, Urshela. GIDP_Nunez, J.Ramirez.

DP_Boston 1 (Bogaerts, Nunez, Moreland); Cleveland 2 (Perez, Lindor), (Lindor, J.Ramirez, Encarnacion).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale, L, 14-6 3 7 7 6 3 3 67 2.88 Hembree 1 1-3 2 1 1 2 2 34 3.67 Workman 1 1-3 4 2 2 0 2 31 2.00 Boyer 1-3 3 3 3 1 0 21 4.13 Abad 2 2 0 0 0 2 21 2.75 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 13-8 5 1-3 7 4 4 3 8 104 4.59 Olson 2-3 0 0 0 0 0 5 0.00 Shaw 1 1 0 0 1 2 27 3.30 Goody 1 1 2 2 1 2 27 2.98 Otero 1 0 0 0 0 1 8 3.08

Boyer pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Workman 2-0, Boyer 1-0, Abad 3-3, Olson 1-0.

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Scott Barry; Second, Bill Welke; Third, Alan Porter.

T_3:28. A_21,643 (35,051).

