Giants 6, Diamondbacks 3

Arizona San Francisco ab r h bi ab r h bi D.Prlta lf 3 1 0 1 G.Hrnan cf 4 2 1 0 G.Blnco cf 3 0 0 0 Tmlnson ss 3 0 0 0 Pollock ph-cf 1 0 0 0 Posey 1b 1 1 0 0 Lamb 3b 3 1 1 0 Pence rf 4 0 2 2 Gldschm 1b 4 0 1 1 Hundley c 4 0 1 2 J.Mrtin rf 4 0 1 0 Gomez 2b 4 1 2 0 Dscalso 2b 4 0 1 1 J.Prker lf 4 1 1 2 K.Marte ss 4 1 2 0 R.Jones 3b 4 0 0 0 Hrrmann c 3 0 0 0 Smrdzja p 3 1 1 0 Corbin p 2 0 0 0 Gearrin p 0 0 0 0 Drury ph 0 0 0 0 Osich p 0 0 0 0 Barrett p 0 0 0 0 Suarez p 1 0 0 0 J.D L R p 0 0 0 0 Innetta ph 1 0 0 0 Totals 32 3 6 3 Totals 32 6 8 6

Arizona 100 100 100—3 San Francisco 022 020 00x—6

E_Descalso (8), K.Marte (2). DP_San Francisco 1. LOB_Arizona 6, San Francisco 6. 2B_Goldschmidt (25), G.Hernandez (14), Samardzija (2). HR_J.Parker (1). SB_G.Hernandez (9), Posey 2 (4). S_Tomlinson (2).

IP H R ER BB SO Arizona Corbin L,8-11 6 7 6 3 2 10 Barrett 1 1 0 0 1 0 De La Rosa 1 0 0 0 0 0 San Francisco Samardzija W,7-11 6 1-3 5 3 3 3 3 Gearrin 0 0 0 0 0 0 Osich H,4 1-3 0 0 0 0 0 Suarez S,1-2 2 1-3 1 0 0 0 3

Gearrin pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Gearrin (Drury).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Ben May; Second, Scott Barry; Third, Quinn Wolcott.

T_3:03. A_40,107 (41,915).

