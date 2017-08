Giants 3, Cubs 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist rf-2b 4 0 2 0 0 0 .225 Almora cf 3 1 2 1 0 0 .278 c-Rizzo ph-1b 1 0 0 0 0 1 .264 Bryant 3b 4 0 1 0 0 0 .279 Contreras 1b 3 0 0 0 1 1 .274 Heyward rf 0 0 0 0 0 0 .258 Happ 2b-cf 4 0 0 0 0 1 .245 Baez ss 4 0 0 0 0 1 .264 Schwarber lf 4 0 1 0 0 1 .193 Avila c 3 0 0 0 0 1 .268 Hendricks p 2 0 0 0 0 2 .074 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .067 a-Jay ph 1 0 0 0 0 0 .292 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 1 6 1 1 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 3 1 1 0 1 2 .269 Jones 1b 4 0 1 0 0 1 .140 Parker lf 3 0 1 1 1 0 .289 Posey c 4 0 1 0 0 0 .321 Sandoval 3b 4 1 1 0 0 1 .225 Pence rf 3 1 2 1 1 0 .251 Crawford ss 3 0 1 0 1 0 .231 Panik 2b 4 0 1 1 0 0 .264 Bumgarner p 2 0 0 0 0 2 .200 b-Tomlinson ph 1 0 0 0 0 1 .248 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 3 9 3 4 7

Chicago 001 000 000—1 6 0 San Francisco 010 000 11x—3 9 0

a-grounded out for Montgomery in the 7th. b-struck out for Bumgarner in the 7th. c-struck out for Almora in the 8th.

LOB_Chicago 6, San Francisco 8. HR_Almora (5), off Bumgarner; Pence (10), off Strop. RBIs_Almora (25), Parker (10), Pence (50), Panik (37). SB_Span (6).

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Happ); San Francisco 3 (Span, Sandoval, Bumgarner). RISP_Chicago 0 for 2; San Francisco 2 for 10.

GIDP_Posey, Panik.

DP_Chicago 2 (Happ, Baez, Contreras), (Bryant, Happ, Contreras).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 4 2-3 5 1 1 3 5 96 3.70 Montgomery 1 1-3 0 0 0 1 0 13 3.67 Duensing, L, 0-1 1-3 3 1 1 0 1 13 2.45 Strop 1 2-3 1 1 1 0 1 13 2.49 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, W, 2-5 7 5 1 1 1 7 92 2.71 Strickland, H, 13 1 1 0 0 0 1 21 2.09 Dyson, S, 8-13 1 0 0 0 0 0 10 5.71

Inherited runners-scored_Montgomery 1-0, Strop 2-0.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Sam Holbrook; Third, Nic Lentz.

T_2:50. A_41,099 (41,915).

